罗罗公司“创新精神”号时速达到 623 公里/小时，成世界最快电动飞机

IT之家 11 月 22 日消息，罗尔斯-罗伊斯公司（Rolls-Royce）认为其“创新精神（Spirit of Innovation）”飞机可能是世界上最快的全电动飞机，该公司表示，在一个实验性飞机测试场的测试运行中，该飞机的最高速度达到了 387.4 英里/小时（623 公里/小时）。

IT之家了解到，试飞于 11 月 16 日在威尔特郡 Amesbury 的 Boscombe Down 进行。最高速度是由试飞员和飞行运营总监菲利普-奥戴尔（Phill O'Dell）实现的，他说：“这是我职业生涯的亮点，对整个团队来说是一个不可思议的成就。”

罗尔斯-罗伊斯表示，“创新精神”比由西门子 eAircraft 驱动的 Extra 330 LE 特技飞机在 2017 年创造的前记录快了 132 英里/小时（213.04 公里/小时），还以 202 秒的时间打破了爬升到 9842.52 英尺（3000 米）的最快时间。

该飞机使用 400 千瓦的电动动力系统，相当于 535 匹马力的超级跑车。罗尔-罗伊斯公司说，该飞机还拥有航空航天领域有史以来组装的功率密度最大的推进电池组，足以能为 7500 部手机充电。

罗尔斯-罗伊斯公司希望国际航空联合会（FAI）将在不久的将来对这些结果进行认证并正式确认为新的世界纪录。