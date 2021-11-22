《英雄联盟》WBG 副总裁：短期目标为 LPL 四强，未来瞄准世界赛

IT之家 11 月 22 日消息，今日，微博宣布与苏宁达成合作。原苏宁易购电子竞技俱乐部发布更名公告称，即日起，原苏宁易购电子竞技俱乐部（SUNING），正式更名为 WBG 电子竞技俱乐部英雄联盟分部 （WEIBO GAMING，简称：WBG）。

现在人民电竞对其管理层进行了采访，透露了一些信息。

据悉，微博电竞俱乐部成立于 2018 年 3 月。目前 WBG 已有王者荣耀、绝地求生、和平精英等项目分部，如今则正式的进军 LPL。与此同时，原英雄联盟手游分部、炉石传说分部也将作为全新的分支版块，一同加入 WBG。

微博电子竞技俱乐部副总裁胡彪表示，将在转会期努力寻找合适的人选补强队伍：“队伍的短期目标为 LPL 四强，未来则是将目光投向世界赛。”

对于收购苏宁一事，他表示早在今年的一月份的时候就有过接触并达成初步意向，但直到 6 月 29 日才完成交割，今日公布只是因为上市公司的流程。

他表示，WBG 承接了苏宁基本上所有的队员，到期的队员们同样也在积极续约，争取在保持原本阵容的基础上，通过今年的转会市场努力地在原有的阵容上进行补强。

胡彪称，希望新团队是有血性的，但原来的选手以及整个团队都是非常乖的孩子，是那种很听话的“乖宝宝”的感觉，但联赛不需要选手乖和佛系，而是更要凸显出血性的一面，希望可以短期内可以改变队伍，也希望他们可以在比赛中更老练和具有拼劲一些。