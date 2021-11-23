Visa 与亚马逊爆发冲突：信用卡支付市场份额下降，零售商话语权越来越大

北京时间 11 月 23 日早间消息，据报道，亚马逊公司与 Visa 的最新斗争表明，拥有越来越多支付选项的大型零售商正在与这家信用卡公司的权力斗争中占据上风。但这对 Visa 来说也并非危机。

亚马逊上周宣布，将从 2022 年 1 月 19 日起停止接受在英国发行的 Visa 信用卡。该公司表示，尽管技术进步，但此类交易的费用仍然很高，在某些情况下甚至还在上涨。

据 Piper Sandler 分析师估计，亚马逊仅占英国 Visa 信用卡交易额的 1% 以下，尽管亚马逊最终可能会做出让步，但这场争端对信用卡行业来说是一个坏兆头。一些分析师表示，这可能预示着一场战斗即将在规模更大的美国市场上演。

Piper Sandler 分析师克里斯多夫・多耐特（Christopher Donat）表示：“亚马逊把它跟 Visa 的这场争端视作一次实验。我们最大的担忧是亚马逊在其他地区寻求 Visa 的让步。”

Visa 首席财务官瓦桑特・普拉布（Vasant Prabhu）周五接受采访时表示，他预计会有一个解决方案。“我们过去曾经解决过这些问题，相信未来也会解决这些问题。”他说。

亚马逊拒绝置评。

根据支付巨头 WorldPay 的数据，信用卡在 2020 年占据了北美电子商务支出的三分之一，但 Venmo 和“先买后付”等移动支付选项正在蚕食它们的市场份额。

尽管替代性支付多年来一直在增长，但大流行加速了信用卡申请的下降趋势，从而推动了“先买后付”融资的普及，在年轻消费者中尤其明显。

根据 WorldPay 的数据，信用卡去年在北美电子商务支出中的份额下降了 7%，而“先买后付”的份额增长了 78%，成为增长最快的支付方式。

8 月，亚马逊与“先买后付”提供商 Affirm 展开合作，为在美国亚马逊上进行的购物提供分期付款融资方案。

GlobalData 支付分析师克里斯・丁加（Chris Dinga）周五写道：“信用卡仍然是非现金交易的主导企业，但他们需要意识到日益激烈的竞争。”

“零售商正在逐步接纳‘先买后付’，因为他们发现，这种方案可以带来更高的转化率和增长机会。”丁加还说，信用卡的高昂费用可能会加速“先买后付”在零售商中的普及速度。

一些分析师表示，过去的纠纷表明 Visa 可能不得不做出让步，例如，当美国各大餐厅老板在 1990 年代停止接受美国运通卡时，迫使美国运通降低费用。

“Visa 可能要效仿美国运通的做法，”Evercore 分析师在研报中说。

但普拉布表示，Visa 之前都得以全身而退，而且很少有其他商家拥有亚马逊这样的影响力。

“即使是像亚马逊这样的大型零售商，在我们的支付量中也只占相对较小的比例。”他说。

他补充说，Visa 并没有将信用卡作为主要交易来源。

“如果商家想以不同的方式提供信贷，我们也可以接受。我们两种方案都能做，先买后付的业务对我们来说也有好处。”

Visa 一直与“先买后付”提供商存在合作关系，包括瑞典的 Klarna。

零售商还受益于信用卡发卡机构为他们的客户提供的现金回扣和奖励计划，以鼓励他们增加支出。

普拉布预计，随着边境的开放和富裕客户在旅行、娱乐和外出就餐方面的支出增加，信用卡消费也将回升。

而亚马逊也需要一个合作伙伴来打造自己的联名信用卡。分析师表示，该公司正在考虑将美国联名信用卡从 Visa 卡换成万事达卡或美国运通卡，这表明它在英国的费用纠纷可能是一种谈判策略。

“商家限制消费者的选择不一定是个好事，”普拉布说。“亚马逊也必须考虑到这一点。”