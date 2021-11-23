多次与 SEC 发生冲突后，消息称特斯拉聘请前美国 SEC 律师担任管理法律顾问

北京时间 11 月 23 日早间消息，据报道，LinkedIn 的资料显示，特斯拉已经聘请了大卫・米斯勒（David Misler）担任该公司新的管理法律顾问。米斯勒曾是美国证券交易委员会（SEC）的出庭律师，并且还曾为美国司法部工作。

米斯勒在一篇 LinkedIn 文章中表示：“大概九年前，我加入了位于华盛顿特区的美国检察官办公室，我在那里宣誓将作为美国的律师忠实地代表美国。在证券交易委员会的审判部门工作了两年后，我的联邦工作已近于上周五结束”。他在文章中感谢了自己的同事，并继续说：“今天，一个新的旅程开始了。我开始在特斯拉担任诉讼管理律师，我将为这家公司的重要使命提供支持，即让世界加速向可持续能源过渡。”

对此，米斯勒和特斯拉没有立即回应评论请求。

过去几年中，特斯拉曾多次与 SEC 发生冲突，其中最广为人熟知的，就是特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在个人社交媒体账户上发布的各种信息，马斯克在 Twitter 上有数千万粉丝，而他本人经常会在这里发布各种信息。

2018 年，马斯克在 Twitter 上表示将考虑对特斯拉进行私有化，价格为每股 420 美元，并且声称私有化所需的资金已经“就绪”。在此之后，SEC 对马斯克和特斯拉公司提起了诉讼，称其存在欺诈行为。随后马斯克宣布取消了私有化计划，特斯拉和马斯克本人也与 SEC 达成了和解，分别向该监管机构支付了 2000 万美元的罚款，并且还签署了一项协议，导致马斯克暂时放弃担任特斯拉董事长一职。作为和解协议的一部分，马斯克还保证，未来在发布与特斯拉业务有关的推文之前，要由该公司律师对推文内容进行审查。

2019 年，双方对最终协议进行了修订，当时马斯克依然在 Twitter 上随意发布各种内容。联邦调查局对马斯克采取行动，称他藐视法庭。之后法官要求双方作出合理解释，并明确马斯克在发推的时候，具体哪些类型的内容需要律师事先审查。

今年 6 月，有报道称 SEC 指控马斯克违反了修订后的协议，当时马斯克在 Twitter 上表示特斯拉的股价太高，并提到了其太阳能屋顶产品的生产数字。

法律专业网站 Plainsite 也在今年 6 月公布了一些记录，记录显示 SEC 已经传唤了马斯克、前法律顾问山姆・泰勒（Sam Teller）、马斯克个人财富经理吉拉德・比尔查尔（Jared Bircall）、马斯克个人办公室 Excession，以及埃隆・马斯克可撤销信托（Elon Musk Revocable Trust）进行调查。

特斯拉最近一个季度的财报显示，该公司会定期回应“监管机构和政府当局的信息要求”，包括 SEC 和司法部。

特斯拉在文件中告诉投资者：“如果政府决定采取执法行动，那么我们的业务、运营结果、前景、现金流和财务状况有可能遭遇重大不利影响。”