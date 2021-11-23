马斯克以“最后警告”回应摩根大通诉讼：不撤诉就给差评

11 月 23 日消息，据外媒报道，美国著名投行摩根大通上周起诉特斯拉，指控后者违反了与其签署的认股权证协议，并索赔 1.62 亿美元。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）于美国当地时间周一对此作出回应，警告摩根大通若不撤诉，他将在美国最大的点评网站上给差评。

多年来，马斯克和摩根大通首席执行官杰米・戴蒙（Jamie Dimon）的关系都不太好。马斯克始终拒绝与戴蒙领导的摩根大通合作，转而求助于其他银行扩张特斯拉及其整个商业帝国。据知情人士透露，两家公司多年来的对话往往会以一方感到不快结束。尽管马斯克和戴蒙曾试图修复关系，但却总会发生冲突。最终，摩根大通做出决定，没有特斯拉会更好。

上周，当摩根大通起诉特斯拉时，这场导致美国市值最高汽车制造商与最大银行对立的无声争执中，有部分细节开始公开化。摩根大通在诉讼中表示，在 2014 年帮助安排的一笔交易中，特斯拉欠它 1.62 亿美元。通常情况下，银行家们寻求避免与大客户甚至潜在客户公开发生争执，担心因此失去接触的机会。

但摩根大通上周表示：“我们为特斯拉提供了多个履行合同义务的机会，但不幸的是，他们迫使这个问题进入诉讼程序。”对此，马斯克回复称：“如果摩根大通不撤回他们的诉讼，我将在 Yelp 上给他们差评。这是我最后的警告！”

马斯克和戴蒙都在各自的公司和行业内占据着主导地位。两人都与竞争对手发生过公开争执，或者对批评者和监管者进行了尖锐的抨击，不过戴蒙最终经常对他承认的粗心大意失误表示遗憾，而马斯克则很少让步。特斯拉抓住了市场对电动汽车未来的乐观情绪，成为首批估值超过 1 万亿美元的公司之一，成为华尔街争抢的那种客户。

然而公开记录显示，摩根大通的投行人士自 2016 年以来没有参与过任何特斯拉的发行或交易。即使参与了特斯拉 2010 年首次公开募股 (IPO）和随后几年的几笔资本市场交易，摩根大通的排名也通常落后于高盛集团和摩根士丹利等竞争对手。

全球数据处理公司 Dealogic 的数据显示，过去 10 年，特斯拉向摩根大通支付了约 1500 万美元的咨询和资本市场工作费用，而高盛收到的报酬约为 9000 万美元。公开文件显示，马斯克曾向摩根士丹利、高盛和美国银行抵押他所持股票换取个人贷款。

知情人士称，摩根大通旗下的大通消费者银行是一家大型汽车贷款机构，但其对于成为特斯拉和其他电动汽车的早期支持者犹豫不决。银行家们对电动汽车电池的长期价值表示担忧。后来，大通银行高管与马斯克接洽，希望达成一项协议，让大通银行成为特斯拉经销商买家的主要贷款人。该行与玛莎拉蒂和捷豹路虎也有类似的交易，但该提议被马斯克拒绝了。

摩根大通最近与特斯拉竞争对手、电动卡车制造商 Rivian 签署了一项类似的协议。知情人士说，该行最近还一直在为客户提供更多特斯拉融资。

上周的诉讼可能会加剧特斯拉与摩根大通之间的紧张局势。特斯拉的代理律师是亚历克斯・斯皮罗 (Alex Spiro），他曾在一起诽谤诉讼中成功为马斯克辩护。

这起诉讼的核心是摩根大通从特斯拉购买的认股权证，它们是摩根大通在 2014 年帮助特斯拉建立的一系列交易的一部分。如果特斯拉的股票交易价格高于 2021 年认股权证到期时商定的价格，特斯拉将不得不以现金或股票的形式向摩根大通支付。摩根大通表示，如果特斯拉宣布正在探索出售或其他交易，该合同允许摩根大通改变执行价，因为这将影响认股权证的价值。

2018 年，马斯克在推特上表示，他已经获得资金保证，可以以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化。摩根大通在诉讼中称，此举导致执行股票价格降低，并因此向特斯拉发出了警告。当双方显然没有达成协议时，摩根大通再次上调了执行价格，但并没有完全回到最初商定的价格。

诉讼称，特斯拉对此表示反对，并告诉摩根大通，其价格调整行为“过于迅速”，“有投机之嫌”。特斯拉还告诉摩根大通，它是唯一一家进行此类调整的银行。但摩根大通辩称，其他银行“可能出于商业原因拒绝调整其认股权证价格，与合同条款或摩根大通调整的合理性无关”。

到 2021 年 6 月合约开始到期时，特斯拉股价已经飙升，远高于其与摩根大通最初达成的原始价格甚至调整后的价格。摩根大通要求特斯拉付款，特斯拉根据最初的执行价向摩根大通付款。但该行表示，特斯拉拒绝支付调整所需的额外金额。