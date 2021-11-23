OPPO Reno6 5G 开启 ColorOS 12 升级公测招募，基于 Android 12

IT之家 11 月 23 日消息，继 Pro 和 Pro+ 版本后，OPPO Reno6 5G 标准版也开启了 ColorOS 12 升级公测招募。

【招募详情】

招募机型：Reno6 5G（PEQM00）

招募时间：11 月 23 日 - 11 月 25 日 15：00

预约申请审核时间：预约申请后 5 个工作日审核

版本推送时间：版本将在审核后 3 个工作日内进行推送

【申请方式】

1、 请确保您的手机版本已经升级到基础版本 A.17 或 A.18（版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置> 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 > 升级公测”，然后根据提示进行申请。

PS：参与答题可提高审核通过概率。

IT之家了解到，OPPO 表示，升级公测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。如果用户追求手机长期稳定使用，请慎重报名。

当前仍有较多常用三方应用与 Android 12 不兼容，如个人所得税等，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况。

ColorOS 12 系统进一步加强隐私保护，当录音、相机等敏感权限被调用时，状态栏右上角会出现绿色的显性图标提醒（绿色圆点，同时下拉通知栏会显示绿色应用图标），以便用户及时掌握敏感权限调用情况，此现象非问题，请放心使用。

升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议用户升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。