OPPO Reno6 Pro 5G 升级 ColorOS 12 第二波内测招募开启

IT之家 11 月 9 日消息，OPPO Reno6 Pro 5G 的 ColorOS 12 第二波升级内测招募已开启，报名截止 11 月 10 日中午 12 点。

本次招募机型为 Reno6 Pro 5G（PEPM00），招募 200 人。升级内测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。

【申请方式】

1、申请前请务必阅读熟知升级内测活动相关规范 >>> 点击了解

2、 请确保您的手机版本已经升级到基础版本上 A.16 及以上（版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号）

3、申请方法：

第一步：请点击进入招募预约问卷，填写基础信息；

第二步：然后完成 1-10 题的答题，并提交答卷即可。

4、提交申请后，请耐心等待。管理人员将在招募结束后，根据问卷填写情况进行资格审核，审核结果将以短信通知为准。

IT之家稍早前报道，ColorOS 现公布了 ColorOS 12 11 月升级适配计划，目前已经开始公测的 OPPO Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版、Find X3、OnePlus 9 Pro 5G、 OnePlus 9 5G 将于 11 月 25 日推送正式版。

OPPO Reno6 Pro 5G 将于 11 月 22 日推送 ColorOS 12 公测。