英特尔 12 代酷睿低压处理器仍采用 96EU Xe 核显，性能恐无明显提升

IT之家 11 月 23 日消息，英特尔 11 代酷睿移动低压处理器 i7-1165G7 搭载了 96EU 的 Xe 核显，配以 LPDDR4X-4266 内存会有媲美英伟达 MX 系列独显的性能。2022 年年初，英特尔将推 12 代酷睿低压处理器，泄漏的跑分数据表明其核显仍为 96EU。

搭载 12 代酷睿低压处理器 i7-1260p 的笔记本已经出现在了 Geekbench 上，数据显示其搭载了 96EU Xe 核显，最高频率为 1300MHz，参数与 i7-1165G7 的核显完全相同。

跑分方面，i7-1260p 核显在 Geekbench OpenCL 上跑分 17000+，与 i7-1165G7 核显跑分差不多。需要注意的是，目前 i7-1260p 核显跑分较少，可能不能代表上市产品的最终性能水平。

尽管 i7-1260p 与 i7-1165G7 的核显参数相同，但前者将支持 LPDDR5 内存，核显性能在理论上会有小幅提升。

不出意外的话，英特尔将于 2022 年 1 月初的 CES 上发布 12 代酷睿移动处理器，搭载新处理器的游戏本和轻薄本将会在稍后陆续推出。

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