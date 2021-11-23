英特尔 12 代酷睿低压处理器 i7-1260p 跑分超 i9-11980HK，单核打平 M1 Max

IT之家 11 月 23 日消息，随着英特尔 12 代酷睿移动处理器发布日期的临近，搭载 i7-1260p 的新款笔记本的跑分也越来多。今天，一款搭载 i7-1260p 的联想笔记本跑分曝光，分数似乎已经接近最终上市水平。

这款“Lenovo 375A”机型搭载了英特尔 i7-1260P 处理器，12 核 16 线程，4 大核 8 小核，2.5-4.6GHz，18MB 三级缓存。跑分方面，i7-1260P 单核 1721，多核 9697。

首先将 i7-1260P 与英特尔上代移动标压处理器 i9-11980HK 进行对比，这款 8 核 16 线程的旗舰处理器在单核性能明显不敌 i7-1260P，多核跑分似乎不分伯仲。

再来对比苹果最新的 M1 Max 处理器， i7-1260P 单核跑分和 M1 Max 基本在同一水平，多核跑分 10 核的 M1 Max 更胜一筹。

预计英特尔将于 2022 年 1 月初的 CES 上发布 12 代酷睿移动处理器，搭载新处理器的游戏本和轻薄本将会在稍后陆续推出。

相关阅读：

《英特尔 i7-12700H Cinebench 跑分曝光：R9 5900HX、M1 Max 都不是对手》

《英特尔 12 代酷睿移动处理器爆料盘点：标压/低压/超低压三大系列，笔记本性能大跃进》