微软 Surface Duo 2 双屏安卓手机推送 2021.830.19 系统更新

IT之家 11 月 23 日消息，据 onMSFT 报道，近期，微软开始为 Surface Duo 2（双屏安卓手机）推出新的固件更新。最新的更新没有带来任何新功能，它只包括 Surface Duo 2 的 11 月安全补丁。

2021 年 11 月的更新下载包大小为 84.41MB，升级到 2021.830.19 软件版本。更新日志显示，这个版本的日期可以追溯到 11 月 19 日，它特别旨在解决一些关键的安全问题。

要更新 Surface Duo 2 手机，用户需要前往设置 >> 系统 >> 系统更新 >> 检查更新。

与 Surface Duo 一样，微软承诺为 Surface Duo 2 提供 3 年的软件更新，尽管我们知道当涉及到操作系统更新时，微软表现一直相当乏力，到目前为止，仍没有为初代 Surface Duo 提供安卓 11 大版本升级。

IT之家获悉，全新的微软 Surface Duo 2 采用了双 PixelSense 融合显示屏（5.8 英寸的触摸屏，展开为 8.3 英寸）。这些显示屏还支持 90Hz 的屏幕刷新率，并有康宁大猩猩玻璃保护。这款双屏智能手机采用高通骁龙 888 处理器，拥有三摄像头设置，由 1200 万像素长焦、1200 万像素广角和 1600 万像素超广角相机组成。Surface Duo 2 还有所谓的 Glance Bar，允许你检查来电和短信，调整音量，并在充电时检查电池续航等。