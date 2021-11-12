腾讯文档 Linux 上架统信 UOS 应用商店

IT之家 11 月 12 日消息，据统信软件发布，近日，「腾讯文档」（Linux）正式上线统信 UOS 应用商店，为统信 UOS 用户提供高效协作、轻松创作的办公新体验。

IT之家获悉，腾讯文档是一款可多人在线协作的免费文档产品。目前支持在线文档、表格、幻灯片、收集表、PDF、思维导图、流程图七种产品形态。打开网页就能查看和编辑，云端实时保存，权限安全可控。功能丰富，操作简单，符合国人使用习惯，极大提升办公和协同效率。

作为一款云端效率解决方案，腾讯文档已与腾讯会议、iSlide 等内外产品进一步互通，打造覆盖更多场景的协作体验。用户在一处即可实现高效的协作和轻松的创作，全方位提升工作效率。

无论是统信 UOS 教育版用户、家庭版用户还是专业版用户，都可以轻松实现统信 UOS 客户端、网页版、手机 App 的多端协同、实时协作办公。

统信 UOS 用户可在应用商店搜索“腾讯文档 ”，或者直接在商店首页即可一键下载安装这款应用，功能完善，使用流畅，体验覆盖更多场景的深度协作，全方位满足不同场景下的工作和创作需求。

* 腾讯文档（Linux）支持 x86/ARM 处理器平台，用户可根据计算机 CPU 平台情况下载使用相关产品。

近期，像腾讯会议、钉钉、飞书、石墨文档等流行应用已经上线统信 UOS 应用商店。

目前，统信 UOS 已适配 15 万 + 款软硬件兼容组合，涵盖工作办公、社交、影音娱乐、开发工具、图像处理、整机外设等类别，常见流行应用基本达到了全覆盖，完全可满足工作办公、家庭娱乐的需求。