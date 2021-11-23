北京开展重点场所 5G 网络信号覆盖提升行动，涵盖高校、景点、医院等场所

IT之家 11 月 23 日消息，据工信部消息，近日，工业和信息化部、北京市人民政府、中央网信办等联合开展北京市重点场所 5G 网络信号覆盖提升行动，进一步推动提升北京市重点场所 5G 网络信号覆盖，提升北京 5G 网络质量和服务能力。

据介绍，该行动自 2021 年 11 月起至 2022 年 10 月，为期一年，主要包括六项重点推进任务：

一是推进政府机关 5G 建设。发挥推进 5G 应用“扬帆”行动计划实施部门的示范带头作用，在 10 部门办公区域内优化 5G 网络，相关部门为其办公区域的 5G 网络建设、维护提供必要的支持和保障。

二是推进重点医院 5G 建设。选择北京市入围“工业和信息化部和国家卫生健康委 5G + 医疗健康应用试点项目”及部分人流量大、5G 应用潜力大的重点医院，加快提升院内 5G 覆盖水平。鼓励支持这些医院开展 5G + 急诊救治、远程诊断、远程治疗等医疗健康应用。

三是推进重点高校 5G 建设。选择清华大学、北京大学、北京师范大学等信息化基础较好的重点高校，加快部署优化 5G 网络。鼓励这些大学将 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与教育教学深度融合。

四是推进文化旅游重点区域 5G 建设。选择代表性强、特点显著的国家图书馆、故宫博物院、中国国家博物馆等文化旅游重点区域，通过提升馆内 5G 网络覆盖水平，支持开展 5G + 智慧景区、VR 全景直播、AR 慧眼等 5G 智慧应用。

五是推进交通设施 5G 建设。提升广渠路东沿线沿途、长安街沿线至城市副中心京通快速路等“两横”道路沿途，二环路、三环路、四环路、五环路等“四环”道路沿途，以及人员密集的地铁、大型客运火车站等区域的 5G 信号覆盖水平。

六是推进重要交通和市政设施资源支持 5G 建设。推动汽车站、火车站、地铁站等公共交通设施和公路、市政道路、铁路、桥梁等向 5G 基站建设开放时减免相关费用。在保证安全的前提下，加快推进利用路灯杆、电力杆、信号杆等市政设施资源用于 5G 基站建设，实现资源共享，一杆多用。