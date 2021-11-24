英伟达 GPU 逆势增长，三季度出货量提高 8%：英特尔、AMD 均下滑

IT之家 11 月 24 日消息，JPR (Jon Peddie Research) 的月度 GPU 市场份额报告出炉，英伟达保持领先于英特尔和 AMD。

据 JPR 统计，2021 年第三季度全球 GPU 市场达到 1.01 亿台，PC CPU 出货量同比增长 9%。预计到未来五年，PC 中独立 GPU 的整体渗透率将达到 31%，而到 2025 年底，安装总数将达到 32.49 亿台。

在包括所有 GPU 在内的 GPU 市场份额方面：

AMD 的市场份额增长 1.4%，Q3 份额 18%；

英伟达的市场份额增长了 4.86%，Q3 份额 20%；

英特尔的市场份额大幅下降了 6.2%，Q3 份额 62%。

与此同时，AMD 和英特尔的整体 GPU 出货量分别下降了-11.4% 和-25.6%。另一方面，英伟达的 GPU 出货量增长了 8%。整体 GPU 单位出货量下降了 18.2%。

IT之家了解到，独立 GPU 方面，英伟达占据主导地位的市场份额为 83%，而 AMD 为 17%。JPR 表示，相对于第二季度，第三季度曾经是最强劲的，但今年 GPU 短缺和疫情严重损害了 GPU 行业，本季度的环比增长是有史以来最低的。

其余亮点：