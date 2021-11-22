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【视频】暴涨 40 帧！英伟达新功能 NIS 让老 N 卡也能畅玩 3A 大作

2021/11/22 16:57:33 来源：IT之家 作者：如舟 责编：如舟
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最近英伟达在测试版驱动中更新了一个新功能“NIS”，它可以让 9 系、10 系、16 系的老 N 卡也能用上类似 DLSS 的功能，且所有游戏均可以使用，无需开发者适配。在游玩《战地 2042》、《使命召唤：先锋》、《光环：无限》、《极限竞速：地平线 5》等新出的 3A 大作时，能以轻微的画质损失带来 20% 左右的帧数提升，堪称老卡福音。

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关键词：英伟达

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