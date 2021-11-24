小米汽车新进展：已组成 500 人团队，重申首款车将于 2024 年上半年量产

11 月 23 日晚，小米三季度财报显示，目前其研发人员数量达到 13,919 人，在总员工数中占比超过 44%；其中，小米汽车团队成员已超过 500 人。小米在报告中表示，2021 年 3 月 30 日，我们正式对外公告成立全资子公司负责小米智能电动汽车业务。目前我们的智能电动汽车业务顺利推进；智能电动汽车预计将于 2024 年上半年正式量产。

研发开支方面，其由 2021 年第二季度的人民币 31 亿元增加 5.7% 至 2021 年第三季度的人民币 32 亿元，主要是由于研发人员薪酬及研发项目相关开支增加所致。

2021 年 9 月 22 日，小米完成收购 Deepmotion，总代价约 7737 万美元（约人民币 500,555,000 元），当中 5297 万美元（约人民币 342,705,000 元）将于未来四年以等额的本公司股份（小米股份）支付，小米股份价格将参考每次交付的第五日（但不迟于各年 8 月 31 日）前最后十个连续交易日的小米股份平均收市价厘定，而上述款项均全数计入合并后服务。

交割后，Deepmotion 已成为小米全资附属公司。Deepmotion 有技术及研发能力，专注为高级辅助驾驶系统和自动驾驶应用提供包括感知、定位、规划和控制在内的全栈软件解决方案，能够增强本集团在智能电动汽车业务上的技术能力。

因收购 Deepmotion 而确认的商誉约人民币 61,245,000 元，主要是由于小米与 Deepmotion 合并业务预期产生经营协同效应及规模经济效应。

此外，11 月 18 日，小米汽车科技有限公司成立，法定代表人雷军，注册资本 10 亿人民币。经营范围含新能源车整车制造；汽车整车及零部件的技术研发；智能车载设备制造；锂离子电池制造等。