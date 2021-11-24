快手发布公告，禁止娱乐明星宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评等

IT之家 11 月 24 日消息，快手今日发布“进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作”的公告，将严把娱乐明星网上信息内容导向，加强正面引导，建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容。

公告内容如下：

近期，为贯彻落实《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》，维护良好网络舆论秩序，营造更加清朗的网络空间。平台将从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制等 4 个方面，结合“饭圈”乱象整治，进一步规范娱乐明星网上信息。 有关工作措施如下： 1、严把娱乐明星网上信息内容导向，加强正面引导，建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容。 2、按照信息内容属性、影响作用等因素，将娱乐明星网上信息划分为演艺作品、个人动态、商业活动、公告、公益、权威发布等 6 种类型，针对网站平台首页首屏、热门推荐、热搜榜单等重点环节提出明确要求，以进一步规范娱乐明星网上信息呈现。 3、加强对明星、经纪公司（工作室）、粉丝团（后援会）、娱乐类公众账号、MCN 机构等账号和主体的管理，从源头上规范娱乐明星网上信息， 4、建立涉娱乐明星网上舆情监测、处置和引导机制。 快手坚决抵制不正之风，严厉打击各种不良行为。我们倡导用户自觉遵守法律法规，理性追星，与平台一起维护良好的网络舆论秩序，营造更加清朗的网络空间。若您在使用过程中，发现相关的违规行为，欢迎通过如下方式向我们举报： 1、站内举报：在站内举报入口直接提交举报，更多方法可以搜索“如何举报”进行了解 2、电话举报：拨打客服举报热线 400-006-6666 3、邮箱举报：通过邮件发送举报详情至 [email protected] kuaishou.com 快手期待与您一起，共同营造积极向上，风清气正的网络环境。 快手科技 2021 年 11 月 23 日

IT之家了解到，抖音昨日也发布公告，将在“饭圈”乱象专项整治的工作基础上，对娱乐明星类内容做进一步的规范管理，严把内容导向，规范信息呈现，加强账号管理，强化舆情监测处置机制，建立文娱领域综合治理的长效机制。

抖音将从娱乐明星内容负面清单入手，完善涉娱乐明星演艺作品类、个人动态类、商业活动类、公告类、公益类、权威发布类等 6 类信息呈现规则，深化细化文娱领域相关账号在名称信息、分级管控、联合惩戒、注册认证等方面的治理细则，健全涉娱乐明星网上热点舆情的监测处置机制，坚决打击泛娱乐化倾向、低俗炒作现象，抵制流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等不良文化，坚持健康格调品位。