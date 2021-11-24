微软正将 Win11 MR 混合现实新功能推送给 Win10：可自动启动 SteamVR

IT之家 11 月 24 日消息，据 MSPoweruser 报道，微软正在将目前在 Windows 11 上提供的几个新的 MR 混合现实功能带给 Windows 10 用户。从 2021 年 11 月 22 日开始，Windows 10 版本 2004 或更新版本将拥有 Infinite Expanse（无限空间），SteamVR 跟随 Mixed Reality 混合现实门户启动，以及新的启动体验等。
下面是详细功能
Infinite Expanse
用于 Windows 混合现实设备的新的虚拟 Home 环境，其特点是范围和规模大大缩小，精简到单一阶段，而不是功能更丰富的 Cliffhouse（悬崖屋）。
IT之家获悉，Infinite Expanse 的设计考虑到了性能问题，是为了满足客户长期以来对资源密集度较低的虚拟 Home 环境的要求，使客户能够从其游戏和体验中获得最佳性能。
这个新的虚拟 Home 环境可以在“位置”菜单内的“Pins 面板”中找到。
SteamVR 跟随混合现实门户启动
新的设置可以在 Windows MR 启动时自动启动 SteamVR，让你绕过 Windows MR 主空间，直接跳入 SteamVR。
这个新设置可以在设置应用中的混合现实 > 启动和桌面 > 自动启动下找到。
新的启动体验设置
新的设置可通过提高你对混合现实门户启动时间的控制水平，更好地配置你的理想启动体验。
你现在可以控制混合现实门户是否在设备连接或存在传感器激活时启动，以及控制虚拟桌面应用程序如何打开。
这些新的设置可以在混合现实 > 启动和桌面下的设置应用程序中找到。
・ 切换到在 HMD 插件上启动 MRP。
・ 切换到检测到存在时启动 MRP。
・ 切换到在桌面应用焦点上打开桌面应用。