首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

微软发布 Azure 机密计算虚拟机 DCsv3 公开预览版：配英特尔全内存加密技术

2021/11/24 15:13:43 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
评论：

IT之家 11 月 24 日消息，根据英特尔官方消息，微软近日发布了最新 Azure 机密计算虚拟机 DCsv3 的公开预览版。该虚拟机采用第三代英特尔至强可扩展处理器，以及英特尔软件防护扩展（SGX）。这一款虚拟机相比此前，可以运行内存需求更大的企业级负载，同时拥有多项技术保护数据。

Azure announces next generation Intel SGX confidential computing VMs - Microsoft Tech Community

官方表示，最新 Azure 机密计算虚拟机飞地页缓存增大了 1500 倍，可支持最高达 256GB 内存的可信执行环境以处理对内存需求量很大的工作负载。

微软最新发布的的 DCsv3 实例还配备英特尔全内存加密-多密钥（英特尔 ®TME-MK）技术。该技术可以加密所有系统内存，并针对一定系列的物理攻击提供增强性保护。该技术可以使 Azure 通过特定唯一的通过硬件保护的密钥，来加密每个虚拟机的内存空间。从而更好地保护和隔离物理节点上的每个虚拟机。此外，该附加功能不需要修改客户虚拟机软件的代码，并且在默认情况下处于开启状态。

IT之家获悉，微软还宣布其最新通用计算实例 DV5 和 EV5 全面上市。这两个实例均搭载第三代英特尔至强可扩展器，处理器的内置密码操作硬件加速功能，可降低由于到处都需要的加密操作对性能的影响。实际效果方面，企业的在线交易处理量最多可增加 1.39 倍，数据仓库负载的洞察速度最多提高 1.27 倍。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔微软虚拟机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用