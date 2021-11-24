世界首个行星防御测试任务：NASA 成功发射 DART 航天器，明年 9 月主动撞击小行星

IT之家 11 月 24 日消息，美国国家航空航天局刚刚于北京时间 11 月 24 日 14 时 21 分（美国东部时间 11 月 24 日 1 时 21 分）发射了一个航天器，该航天器的任务很简单，以每小时 15000 英里（约 24140 公里）的速度撞向一颗小行星。

这项任务名为双小行星重定向测试（Double Asteroid Redirection Test，简称 DART），测试将航天器撞向小行星是否能改变其轨道。如果某一天人类需要改变小行星轨道以拯救地球，那么测试的结果将派上用场。

DART 航天器于美国东部时间 11 月 24 日 1 时 21 分从加州范登堡空军基地搭载 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭上升空。火箭到达太空后，将其可重复使用的助推器送回海洋，降落在 SpaceX 公司的无人机船上。在轨道上部署航天器大约需要一个小时，几个小时后，它将展开太阳能电池板，为飞行器的旅程提供动力。

在发射到太空后，航天器将围绕太阳运行近一个完整的轨道，然后与迪莫弗斯交汇，后者是一颗足球场大小的小行星，迪莫弗斯每隔 11 小时 55 分钟就围绕一个更大的小行星迪迪莫斯一圈。天文学家称这两颗小行星为双星系统，其中一颗是另一颗卫星。这两颗小行星在一起，每两年绕太阳运行一圈。

迪莫弗斯对地球不构成威胁，这项任务基本上是目标练习。DART 的撞击将发生在明年 9 月底或 10 月初，届时这两颗小行星处于离地球最近的位置，大约有 680 万英里（约 1094.35 万公里）远。

IT之家了解到，在撞击前四小时，DART 航天器（正式名称为动能撞击器）将自主地转向迪莫弗斯，以每小时 15000 英里（约 24140 公里）的速度迎面撞上该小行星。一个机载相机将实时捕捉撞击前的场景并向地球发送照片，一直持续到撞击前 20 秒。此外，意大利航天局的一颗小卫星，会在撞击前 10 天部署，将靠近小行星 34 英里（约 54 公里），在 DART 撞击前后的瞬间，每 6 秒拍摄一次图像。

如果迪莫弗斯围绕迪迪莫斯的轨道运行周期延长了至少 73 秒，那么这项任务就算成功，但是任务管理人员预计，这次撞击将使这颗小行星的轨道运行周期延长得更多，大约延长 10 到 20 分钟。

另外值得一提的是，DART 发射任务中的猎鹰 9 号一级火箭已经成功回收，这是 SpaceX 第 95 次成功回收猎鹰 9 号一级火箭。