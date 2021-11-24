一个热气球跨 100km 供网！Loop 项目遗憾叫停后，软银要花十几亿元复活它

智东西 11 月 24 日消息，本周二，据日经新闻报道，软银公司计划重启被谷歌母公司 Alphabet 取消的 Loon 项目，该项目通过在平流层中飞行的气球，为地面提供互联网连接。

软银公司表示最早将于明年 1 月发布首批可持续发展债券，计划为该项目筹集超过 300 亿日元（约 16.68 亿元人民币）资金。

在今年 9 月，软银集团的电信部门提到，Alphabet 已将其 Loon 项目中的约 200 项专利转让给它们。

谷歌 Loon 已经为巴西、肯尼亚等地方提供了互联网连接，并创造了气球持续飞行 300 多天的记录，但由于无法形成商业模式，在今年 1 月被迫关闭。

软银在 2019 年就已经向 Loon 项目投资 1.25 亿美元，此次计划重启 Loon 项目，将加速高空平台（HAPS）通信系统的商业化进程，该系统是将无线基站长期安置在高空飞行器上，以此来提供互联网连接业务。

▲ Loon 项目的气球

01. 囊括 500 多专利，软银确立高空电信领导地位

谷歌于 2013 年推出了 Loon 项目，旨在使用巨大的气球在平流层的高处漂浮，通过互联网连接覆盖全球，但未能开发出可行的商业模式被迫关闭。

2011 年的地震和海啸摧毁了软银在日本的大部分网络，之后该公司开始探索地面天线的替代方案。软银在 2019 年向 Loon 投资了 1.25 亿美元，并致力于开发自己的无线技术，使用固定翼自主飞机作为飞行基站。

软银旗下深耕高空宽带互联网技术公司 HAPSMobile，今年 9 月在新墨西哥州完成了太阳能无人机首次历时 20 多个小时的平流层试飞。

软银宣布，在今年 1 月 Loon 项目关闭后，已从该项目中获得了约 200 项 HAPS 专利，其中包括正在申请的专利。凭借这些专利，软银及其子公司 HAPSMobile 将共同拥有约 500 项与 HAPS 相关的专利，例如 HAPS 的网络技术、服务、运营和飞机，进一步确立其作为 HAPS 行业知识产权领导者的地位。

HAPSMobile 和 Loon 一直在进行合作。2019 年 4 月，HAPSMobile 与 Loon 结成战略合作关系，以推进 HAPS 车辆的使用。其次，作为 HAPS 的成员，共同完成了通信载荷的开发。

软银和 HAPSMobile 将利用现有的专利来加速商业 HAPS 服务。

据日经新闻报道，软银正在考虑为可持续发展债券提供 7 年和 10 年期限，该公司将三菱日联摩根士丹利证券和瑞穗证券列为承销商。

02. 可飞 300 多天，可跨 100km 连接城市

Loon 团队的目标是，设计一个可以在平流层的恶劣条件下持续飞行数百天的气球，该环境中风速可达每小时 100 公里，温度会达到零下 90 摄氏度，同时还要提供较为稳定的连通性。

该团队花了数年时间完善他们的设计，最终创造了气球在平流层飞行 300 多天的记录。

为了识别有用的飞行模式，Loon 团队使用先进的预测模型来创建天空的交互式地图。这些地图使团队能够确定特定高度、时间和位置的风速和风向。

其次，该团队开发了智能算法，以帮助确定通过不同风层的最有效飞行路径。在这些算法的帮助下，气球可以准确地在数千公里的风中航行，以到达所需的位置，并聚集在这些目的地周围，以便在下方提供连接。

2013 年，一些新西兰人参与了 Loon 项目，他们也是世界上首例通过平流层气球连接到互联网的人。经过进一步的发展，Loon 团队利用平流层气球，通过 LTE 无限移动网络连接，使得巴西的一所学校可以连接互联网。

▲ Loon 项目在巴西测试

多年来，Loon 克服了一个又一个技术障碍，2016 年，该团队通过激光在气球之间进行光学连接，将相距 100 多公里的两个城市的终端连接到平流层漂浮的气球中，在天空中创建网状网络。

“通过空气的自由空间光学？这并不新鲜。”加州大学圣地亚哥分校专门研究光通信的工程学教授约瑟夫・福特（Joseph Ford）说，“但是 100 公里是一个相当长的距离。事实上，他们是从一个自由浮动的平台上做到的，它以一种非常优雅的方式利用了自由空间光学。”

▲ 光学连接装置

2017 年，秘鲁的洪水和波多黎各的大飓风摧毁了当地重要的地面基础设施，Loon 团队将气球导航到灾区，并为数十万人提供了紧急连接。

2018 年，Loon 成为 Alphabet 内部的独立业务，2020 年该团队共同创立 HAPS Alliance，为了加速平流层的创新和连接工作，促进行业标准化。2020 年，Loon 与合作伙伴一起向肯尼亚未得到服务的地区推出了世界上第一个互联网气球服务。

2020 年 9 月，HAPSMobile 与 Loon 团队合作的太阳能无人机系统 Sunglider 进行了首次平流层试飞，这也标志着固定翼自主飞机的世界首创。

2021 年 1 月，Loon 项目关闭。

03. 开源 2100 次飞行数据，免费开放 200 多项专利

尽管 Loon 取得了很多的技术进步，但事实证明，实现商业可行性的道路比预期的要长得多，而且风险也更大，因此 Loon 的旅程在 2021 年结束。

▲ Loon 项目的发射装置

为了帮助平流层研究的发展和创新，该团队出版了 The Loon Collection 用于科学和气候研究，其中包括来自 Loon 项目中所有的 2100 次飞行数据，近 7000 万公里的 GPS、传感器数据和电气测量。

Loon 项目中用于在平流层中漂浮的气球之间传输连接的高带宽光通信链路技术，将继续用于谷歌登月项目 Project Taara。

为了 HAPS 通信行业的持续创新，Loon 将多项平流层气球和网络专利转让给了在类似领域工作的合作伙伴，包括该项目的前合作伙伴美国农业技术公司 Raven Industries。Loon 还承诺免费开放使用 200 多项与发射、导航、车辆管理等相关的其他专利。

此外，作为致力于支持 HAPS 生态系统的跨行业参与者协会 HAPS Alliance 的创始成员，SoftBank 和 HAPSMobile 也打算利用其 HAPS 的知识产权来促进 HAPS 行业的标准化和互操作性。

04. 结语：软银重启 Loon 项目，高空电信能迎来商业化？

Loon 项目可以帮助一些线缆铺设困难、成本较高的地区连接互联网，在这期间，该项目为巴西、肯尼亚的一些地区带去了互联网连接，但其商业化的道路仍然艰难。Loon 首席执行官阿拉斯泰尔・韦斯特加斯（Alastair Westgarth）在博客中写道：“虽然我们在此过程中找到了许多愿意的合作伙伴，但我们还没有找到一种方法可以将成本降低到足以建立长期、可持续的业务的程度。”

此次，软银计划重启 Loon 项目，将继续致力于 HAPS 领域的研究和发展，进一步扩大互联网在全球的覆盖范围。