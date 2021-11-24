奥迪 E-tron 路试谍照曝光，将进行重大升级

IT之家 11 月 24 日消息，今日有多个外媒拍到新款奥迪 e-tron 的路试谍照，虽然身披迷彩涂装，但新车模型还是非常清楚的，尤其是大胆的新式格栅设计，使整车更具运动感。

除此之外，该车型前保险杠有所升级，中央进气口更加明显。此外，电动跨界车采用了比以前更加流线型的新侧裙，该车型似乎还配备一个新的后保险杠。

该车型有望获得更强动力系统，包括新的电池组和更高效的电机。从此前爆料来看，该车型的航程可能将会增加到 373 英里（600 公里），而当前的 e-tron 仅 274 英里（441 公里）。

据外媒表示，该车型预计将搭载 110kWh 电池组，下一代中期改款车型有望在 2023 年推出，届时它们将被全新的 SUV（可能称为 Q8 E-tron）所取代。

据悉，奥迪 e-tron 在布鲁塞尔工厂生产，2019 年投放市场，计划在 2023 年推出中期改款车型，并在三年后停产；从 2026 开始，奥迪可能会用一款更大纯电动 SUV 全新奥迪 Q8 e-tron 取代奥迪 e-tron，从而使其成为奥迪旗舰跨界 SUV。

IT之家了解到，奥迪此前已确认，从 2026 年起将不再推出内燃机新车，因此燃油动力 Q8 没有未来。

▲ S. Baldauf/SB-Medien for CarScoops