真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版（基于安卓 12）第三批招募开启

IT之家 11 月 24 日消息，今天下午 3 点开始，realme 真我 GT 大师探索版适配 Android12 的 realme UI 3.0 尝鲜版开启第三批招募，名额相比之前更多，达到了 1500 名。
从此前公告来看， realme UI 3.0 将在这两个月内为真我 GT 以及真我 GT 大师探索版进行适配，12 月则将会为真我 GT Neo、真我 GT Neo 闪速版、真我 GT Neo2、真我 GT Neo2T、真我 GT 大师版进行适配。
IT之家了解到，realme 在 10 月 19 日正式发布了 realme UI 3.0 系统，基于 Android 12 打造，带来全新的立体空间感设计，包括：全新立体图标，重构页面布局，个性化主题等。
升级入口：
1. 手机设置-软件更新-右上角齿轮图标
2. 点击-升级尝鲜
3. 填写信息并确认协议后报名
除此之外，realme GT 大师探索版的 realme UI 3.0 第二版也开始推送更新，带来大量更新内容。
其余 realme 手机的 realme UI 3.0 尝鲜版开启时间：
2021 年 12 月：真我 GT Neo、真我 GT Neo 闪速版、真我 GT Neo2、真我 GT Neo2T、真我 GT 大师版
2022 年第一季度：真我 Q3s、真我 Q3 Pro、真我 X7 Pro、真我 X7 Pro 至尊版、真我 X50 Pro、真我 X50 Pro 玩家版
2022 年第二季度：真我 X7、真我 Q3 Pro 狂欢版、真我 Q3、真我 Q3i、真我 Q2、真我 Q2 Pro、真我 V15、真我 V13、真我 V5