真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版（基于安卓 12）第三批招募开启

IT之家 11 月 24 日消息，今天下午 3 点开始，realme 真我 GT 大师探索版适配 Android12 的 realme UI 3.0 尝鲜版开启第三批招募，名额相比之前更多，达到了 1500 名。

从此前公告来看， realme UI 3.0 将在这两个月内为真我 GT 以及真我 GT 大师探索版进行适配，12 月则将会为真我 GT Neo、真我 GT Neo 闪速版、真我 GT Neo2、真我 GT Neo2T、真我 GT 大师版进行适配。

IT之家了解到，realme 在 10 月 19 日正式发布了 realme UI 3.0 系统，基于 Android 12 打造，带来全新的立体空间感设计，包括：全新立体图标，重构页面布局，个性化主题等。

升级入口： 1. 手机设置-软件更新-右上角齿轮图标 2. 点击-升级尝鲜 3. 填写信息并确认协议后报名

除此之外，realme GT 大师探索版的 realme UI 3.0 第二版也开始推送更新，带来大量更新内容。

其余 realme 手机的 realme UI 3.0 尝鲜版开启时间：