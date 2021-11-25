米兔没了，小米 MIUI 开发版刷机界面只留下 FASTBOOT 字样

IT之家 11 月 25 日消息，米兔是小米科技的经典卡通形象，当用户进入 FASTBOOT 界面时，就会出现拟人化的“米兔修理安卓”图案。

然而，据IT之家网友 @liyi820 投稿，在最新的 MIUI 12 开发版 21.11.16 版本及之后，FASTBOOT 页面只剩下了橙黄色的“FASTBOOT”字样，米兔形象已经消失。

IT之家了解到，小米米兔最早于 2011 年亮相，由小米市场部的孙大师原创设计。米兔为何总是戴着雷锋帽和红领巾？

根据米兔官方的解释，这是因为在雷军的带领下，一碗小米粥开启了小米加步枪闹革命的故事。雷锋帽的设计灵感则源于此，它充满了革命浪漫主义情怀，同时也体现了小米志在为人民服务，提供更好的产品的愿景。红领巾的元素则是想把米兔塑造成一个学生形象，永远充满朝气，如小米一样茁壮成长。

以下为小米官方对米兔的介绍：