IT之家鸿蒙OS原生版 1.60 大更新：发布会直播支持、列表和正文字体大小、快速读图

IT之家 鸿蒙 OS 原生版 1.60 发布！

转眼间，鸿蒙版 4 个月大了，因为没法和 8 年开发之久的安卓和 iOS 版在功能上完全一致，一些朋友因此而在华为应用市场给我们打了一星差评，这里还真的请理解和支持！大魔导们已经在吐血赶工了。关注华为和鸿蒙系统的同学还注意到，华为自家的开发语言已经问世，在不久后或许还会有些开发上的跟进，都是需要大量的精力和时间的。不说新闻类 App，在全国所有 App 范围内，软媒和IT之家也是首批进行鸿蒙OS原生开发的先驱呀，软媒一直努力为各种最新的平台提供产品和服务，泪水汗水真的值得五星 点赞加油！

根据大家在之前反馈的优先级，IT之家鸿蒙OS原生版 1.60 更新内容依然很多：

新增：功能 - 支持发布会直播， 栏目新增直播频道

新增：功能 - 首页列表、新闻正文支持调节字体大小

改进：功能 - 文章页图片查看浏览优化，更顺畅

改进：功能 - 文章页支持引用样式、投稿人区域样式

修正：功能 - 深色模式下正文文字选中后看不清的问题

修正：界面 - 平板桌面 6*5、5*5 布局下 4*4 服务卡片标题显示不全的问题

修正：功能 - 横屏打开应用时页面跳动的问题

特别提示：在关于页面的反馈入口可以一键添加IT之家鸿蒙版反馈 QQ 群（群号 882321815）。

后续版本开发预告

1.70 及后续版本还在持续开发，本地通知推送、栏目自定义顺序、屏蔽关键词、个人中心页面、完善个人信息修改、圈子模块准备等功能……

我们会尽快提交和催促应用市场审核，@软媒 Peter 们在努力！

鸿蒙OS原生版 1.0 从 2021 年 7 月 9 日发布，依然是长征路上的开始，请大家理解一些功能的缺失和不足，毕竟 iOS/安卓版已经开发了 8 年之久，我们会加速赶上的。对于大家反馈的急需功能我们会优先予以开发。

感谢 @软媒 产品部的 Peter，IT之家客户端的全平台产品再下一城，鸿蒙OS/安卓/iOS/PWA/Win10 UWP/WP/微信小程序/百度小程序/支付宝小程序/macOS/Chrome 扩展……IT之家全面覆盖 PC、手机移动客户端！

IT之家 - 力求最快最全的客观提供泛科技和前沿领域重要价值内容。这是IT之家的定位、IT之家的使命。既然要永探前沿，那推出鸿蒙OS原生版的 App 也是理所当然的必然。

在鸿蒙OS发布后，招来了很多质疑，说这个系统是套壳版、自嗨版、忽悠版，但科技粉和科技行业从业者知道，这是个底层和架构领先的系统，虽然世界上几乎所有的操作系统都是同源而生，但人类发展的历史就是需要站在前人的肩膀上。昔年的洋枪洋炮一样离不开华夏的火药技术，相信随着鸿蒙OS的继续发展，其他巨头都会跟进也已经在跟进鸿蒙OS的先进设计思想，万物互联和智能化的新时代已经降临。

开发鸿蒙OS的原生版 App，先锋们付出的代价会很大，因为很多地方确实不成熟，而可喜的是每天都能眼睁睁看着这个系统在不断的迭代进步。Peter（大魔导）有一些开发过程中的感触，他今天会在软媒产品部的IT号「软媒猿人」里面和大家分享，相信也有很多狮猿同学们在热切关注这些。作为抛砖引玉，也希望业界的高手们一起在评论里或者开通IT号来进行更多分享！

目前IT之家鸿蒙OS版 1.x 依然是开发早期阶段，不足之处尚请海涵，也恳请大家反馈更多的问题，一如既往，软媒产品部门会第一时间跟进！感谢！

鸿蒙OS版本下载

点击这里前往安装IT之家鸿蒙版 >>

或者，在鸿蒙OS的应用市场里搜索“IT之家”，点击搜索按钮后，在结果里向下寻找图标带有 HMOS 标志的IT之家，安装即可。目前华为应用市场里对各种 App 鸿蒙版本的搜索排名特别靠后，相信华为后续会改进。

IT之家鸿蒙OS版下一步也将出现在鸿蒙应用专区里，让大家更好的寻找和发现。

其他平台版本下载

记得在商店里给出五星评论，支持我们做的更好！



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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的科技前沿资讯、IT 行业和数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/ 鸿蒙OS/PWA/Win10/WP/微信小程序/百度小程序/macOS/Chrome）覆盖 PC、手机移动客户端 —— 爱科技，爱这里。

二、IT之家鸿蒙版 App 截图

▲ IT之家鸿蒙OS版首页概览

▲ 原生开发的IT之家鸿蒙版，简洁简单

▲ IT之家鸿蒙OS版 1.0 依然加入了广受好评的“发现”栏目

文末下载信息

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