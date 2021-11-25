消息称小米 12 手机配置方向大升级，再次瞄准拔掉小米 6 钉子户

IT之家 11 月 13 日消息，据此前爆料，小米 12 系列并非全系都会配备 2K 屏幕，而是会根据具体型号分别配备 2K 和 1080p 两种规格的屏幕。

▲ 小米 12 Ultra 概念图

据微博博主 @数码闲聊站 称，小米 12 目标包括拔掉小米 6 钉子户，配置升级方向应该很戳这批老用户，外围规格差不多也是堆满的状态，就看能不能成功了。

IT之家了解到，结合此前多方爆料消息，全新的小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，采用微曲面屏，搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 8 Gen1 芯片，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，安兔兔跑分将首次突破百万。

在拍照方面小米 12 系列可能会提供两套影像方案，其中一个为 5000 万像素超大底主摄方案，另一个方案则是会搭载 2 亿超高像素主摄，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。

此外，小米 12 系列还可能分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及 50W 无线快充。