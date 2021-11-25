2199~3999 元，OPPO Reno7 系列正式发布：小机身配大电池、全球首发 IMX709 猫眼镜头

IT之家 11 月 25 日消息，OPPO 今日举行新品发布会，带来了 OPPO Reno 7 系列手机以及一系列智能穿戴产品。

OPPO Reno 7：骁龙 778G，后置 64MP 主摄，4500mAh 电池、60W 快充

8+128GB 版本 2699 元

8+256GB 版本 2999 元

12+256GB 版本 3299 元

OPPO Reno 7 Pro：天玑 1200 Max，IMX766 旗舰主摄，X 轴线性马达

8+256GB 版本 3699 元

12+256GB 版本 3999 元

OPPO Reno 7 SE：天玑 900、90Hz AMOLED 高感屏、4500mAh 电池

8+128GB 版本 2199 元

8+256GB 版本 2399 元

Reno7 系列现已开启预订，Reno7/Pro 12 月 3 日 10:00 正式开售，Reno7 SE 12 月 17 日 10:00 点正式开售。

IT之家了解到，OPPO Reno 7 搭载高通骁龙 778G 芯片，Reno 7 Pro 则搭载联发科天玑 1200 Max 芯片，SE 则为天玑 900 芯片。

外观方面，OPPO Reno7 系列首创航天及星雨光刻工艺（把运用于航天领域的光刻工艺用于手机，利用光刻机的激光显影技术在晶钻玻璃表面实现了精密雕刻），拥有 120 万道光栅纹理，在一部手机上实现冷暖双色，行业首创陶瓷彩镀镜圈工艺，首创光纤热弯工艺并带来了环绕摄像头区域的星环呼吸灯，兼顾高级质感和 10 倍于金属的硬度。

值得一提的是，该机虽然机身厚度仅余 7.45mm，但拥有 4500mAh 电池容量，兼顾轻薄和续航。

OPPO Reno 7 系列全球首发与索尼联合研发的 IMX709 超感光猫眼镜头，传感器上集成了 OPPO 自研的 RGBW 图像融合单元（上一次是 2015 年的 R7 Plus），带来硬件级的暗光影像效果提升，而且支持月光夜景算法、Live-HDR 算法，支持大师级人像效果优化。

此外，它也是业内首款搭载硬件级 DOL-HDR 的前置传感器。相比前代，IMX709 提升了 60% 的感光能力，降低了 35% 的噪点，硬件级 DOL-HDR 也是它的看家本领。

后置镜头方面，Reno 7 Pro 采用索尼 IMX766 旗舰级主摄（上一代是 Pro+），1/1.56 英寸大底，50MP 全像素全向对焦，而且采用了陶瓷镜头圈，更加绚丽。据悉，该机还拥有行业首创的光纤热弯工艺，1mm 隐藏式设计、360° 均匀无断点。

其他方面，OPPO Reno7 Pro 厚 7.45mm，重 180g，配备 4500mAh 电池，支持 65W 快充；OPPO Reno7 厚 7.59mm，重 185g，配备 4500mAh 电池，支持 60W 快充，运行全新的 ColorOS 12。

此外，OPPO 还宣布该机成为英雄联盟手游战略合作。OPPO Reno 7 系列还支持【高帧流畅，闪电启动】，通过自研的 90fps 极限稳帧技术，极大地提升了游戏画面流畅度，更有全新升级的超级闪电启动 2.0 避免“卡顿”。

OPPO Reno7 Pro：

联发科天玑 1200-Max 芯片，分 8+256/12+256GB 双版本，LPDDR4X 内存，UFS3.1 闪存，采用 6.55 英寸 OLED 屏、2400*1080 分辨率、90Hz 刷新率，180hz 触控采样率，前置 32MP IMX709（f/2.4，RGBW），后置 50MP 主摄 IMX766（f/1.8）+8MP 超广角 + 2MP 微距镜头，内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充，重 180g，尺寸为 158.2*73.2*7.45mm，卖点为 X 轴线性马达、立体声双扬声器、星环呼吸灯、航空级光刻工艺（星雨心愿）、超密度石墨片、超导真空 VC 冷液散热等。

OPPO Reno7：



高通骁龙 778G 移动平台，分为 8+128/8+256/12+256 三版本，LPDDR4X+UFS3.1，采用 6.43 英寸 OLED 屏、2400*1080 分辨率、90Hz 刷新率，前置 32MP IMX709（f/2.4，RGBW）；后置 64MP 主摄（f/1.7）+8MP 超广角 + 2MP 微距镜头，内置 4500mAh 电池，60W 快充，重 185g，尺寸为 156.8*72.1*7.59mm，卖点为航空级光刻工艺（星雨心愿）、高性能石墨片、VC 均热冷凝铜板等等。

OPPO Reno7 SE：



联发科天玑 900 芯片，分为 8+128/8+256 双版本，LPDDR4x+UFS2.2，采用 6.43 英寸 OLED 屏、2400*1080 分辨率、90Hz 刷新率，前置 16MP 镜头（f/2.4），后置 48MP 主摄 IMX581（f/1.7）+2MP 微距 + 2MP 黑白镜头，内置 4500mAh 电池，33W 快充，重 185g，尺寸为 160.2*73.2*7.45mm，拥有高性能石墨片、VC 均热板等卖点。