充电 10 分钟听歌 20 小时，OPPO 推出 Enco M32 颈挂式耳机，28 小时超长续航

IT之家 11 月 25 日消息，OPPO 今晚发布了一款颈挂式耳机 Enco M32，售价 199 元。
据介绍，这款颈挂式耳机配备了 10mm 大动圈单元，独立音腔设计，可提供强劲低音。
续航方面，OPPO 称 Enco M32 拥有 28 小时的续航，并且充电 10 分钟可听歌 20 小时。其他方面，这款耳机支持双设备快速切换、IP55 防尘防水，以及蓝牙 5.0 低延时传输。
IT之家 11 月 25 日消息，OPPO 今晚发布了一款颈挂式耳机 Enco M32，售价 199 元。
据介绍，这款颈挂式耳机配备了 10mm 大动圈单元，独立音腔设计，可提供强劲低音。
续航方面，OPPO 称 Enco M32 拥有 28 小时的续航，并且充电 10 分钟可听歌 20 小时。其他方面，这款耳机支持双设备快速切换、IP55 防尘防水，以及蓝牙 5.0 低延时传输。
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