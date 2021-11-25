国内首发安卓 12，一加 9/9Pro 喜提 ColorOS 12 正式版

IT之家 11 月 25 日消息，随着 ColorOS 首批正式版的到来，OPPO Find X3 系列和一加 9/Pro 现已收到 ColorOS 12 正式版的更新推送。

值得一提的是，ColorOS 12 公测不需要点尝鲜申请，直接耐心等待即可，而正式版用户则需要一点点操作。

1.升级公测用户：可以直接收到 OTA 推送。

2.正式版用户：需要点击“设置> 软件更新 > 右上角设置图标 > 升级尝鲜 > 正式版申请 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 12 了。

还有一点需要特别注意，ColorOS 12 正式版是陆续推送，并不是一次性可以推送给所有用户。着急的朋友可以及时关注官方消息，也可以自己获取全量包升级，佛系的小伙伴可以再多等几天。

更新内容：

无边界设计理念再次进化，真实降噪的设计语言，让体验简单、轻松、无负担

[新增] 速览卡片，提供智能高效的应用卡片，关键信息一目了然，关键功能一触即达

[新增] 降噪设计，重构页面布局，优化文字、色彩展示，核心信息更聚焦

[优化] 量子动画引擎 3.0，以「质量」为中心，模拟真实物理运动，优化动画细节 300+，带来更加自然的互动体验

便捷高效

[新增] 便签涂鸦工具，个性化记录生活点滴

[优化] 智能侧边栏：支持在视频、购物等场景下智能推荐相关功能；新增小窗速记，点击即可进入便签浮窗，快速完成记录；新增智能字幕，支持识别会议及通话语音，实时生成字幕，并支持中英互译；新增听剧模式，支持切换到其他 App 场景下或者锁屏状态继续收听视频声音；新增识别背景音乐，快速识别短视频中的背景音乐，找音乐不求人；新增文章朗读，支持一键朗读微信公众号、今日头条等资讯内容；新增商品比价，使用购物软件时，一键展示物美价廉的同款好物

[优化闪达窗口升级为自由浮窗：新增快速切换浮窗状态，交互更便捷；新增文件管理和相册支持长按拖搜文件或照片至浮窗应用

[优化] 小布建议，全新日程助手，智能整合日程信息，一站式查看和管理

[优化] 录音，提升语音转文本速度和准确率，减少等待时长

[优化] 短信会话页的文本气泡可双击放大显示，提取短信内容更方便

无缝互联

跨屏无缝连接，构建多端互融生态，打造全方位的舒适生活体验

[新增] PC 跨屏互联：支持 PC 与手机间跨屏拖拽传输文件、照片，摆脱有线束缚，快速传输；支持 PC 直接编辑手机内的文档，完成后自动存回手机；支持 PC 端接收并处理手机聊天软件、短信等通知消息，无需来回切换；手机与 PC 剪贴板互通，可直接粘贴剪贴板中的最新内容

[新增] 我的设备，统一的智能设备中心，方便快速管理和操控

[优化屏幕共享：呼出方与接收方一键切换共享屏幕和控制权限；共享屏幕时可隐藏微信、电话、短信等敏感通知

安全隐私

[新增] 分享照片或视频支持抹除位置信息和拍摄数据

[优化] 手机丢失后，通过云端锁定，将无法被关机或使用，降低数据丢失的风险

[优化] 手机管家整合隐私替身、密码本、紧急呼叫等更多安全和隐私功能

[优化应用调用相机、录音、定位等敏感权限时，状态栏图标提示更醒目

[优化] 医疗急救卡，支持拨打 120 时自动将预设的医疗急救卡信息加密传输至急救中心

[优化] 地震预警，新增功能预览页面，新增预估烈度 2.0 及以下的地震横幅通知提醒，时刻预警地震信息

[优化] 强扰拦截，新增彩信拦截能力，减少垃圾信息的打扰

性能优化

[新增] 图表形式展示耗电记录，快速了解电池消耗详情

[优化] 开关 WLAN、蓝牙、飞行模式、NFC 时，响应速度更快

[优化] 第三方应用高频场景加载速度提升，刷微博、看视频更畅快游戏

[新增] 在游戏资源包更新时，可将游戏切换至后台进行更新（仅支持部分游戏）

[新增] 游戏过程中弹出游戏技巧、对局复盘，帮助快速掌握游戏玩法（仅支持部分游戏）

[优化] 团战等高负荷场景下，游戏帧率表现更稳定

[优化] 异构计算降低处理器平均负载，游戏功耗更低

相机

[新增] 自定义相机模式的顺序，方便快速切换到常用的相机模式

[优化] 惯性变焦，后置视频拍摄模式，拖动滑动条即可匀速变焦

系统

[优化] 自动亮度调节算法，优化智能场景检测，浏览屏幕更舒适

[优化] 曲面屏边缘防误触算法，减少屏幕误触概率

无障碍

[优化] 无障碍模式：新增可视化介绍，功能页面加入图像介绍；优化功能分类，按照视觉/听觉/互动/通用分类进行展示；TalkBack 适配相册、通话、邮件、日历等

▲ 一加蓝帅