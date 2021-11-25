ColorOS12 正式版申请攻略：OPPO/一加用户请收好

IT之家 11 月 25 日消息，随着部分机型开放 ColorOS 12 正式版升级，部分小伙伴开始考虑如何升级到 ColorOS 12，现在 ColorOS 官方为大家带来一份教程，希望可以帮到大家。

IT之家了解到，目前 OPPO Find X3、Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版、OnePlus 9、 OnePlus 9 Pro 这五款机型已经开放 ColorOS 12 正式版升级，甚至部分小伙伴已经收到了更新推送。

值得一提的是，ColorOS 12 公测用户不需要手动申请，直接耐心等待正式版推送即可，而 ColorOS 11 正式版用户则需要一点点操作。

需要点击“设置> 软件更新 > 右上角设置图标 > 升级尝鲜 > 正式版申请 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 12 了。

还有一点需要特别注意，ColorOS 12 正式版是陆续推送，并不是一次性可以推送给所有用户。着急的朋友可以及时关注官方消息，也可以自己获取全量包升级，佛系的小伙伴可以再多等几天。

目前除首批 5 款机型获得 ColorOS 12 正式版外，部分次旗舰机型和旧旗舰机型也将开始公测，包括 Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版、Find X2、Find X2 英雄联盟 S10 限定版、Reno6 Pro+5G、Reno6 Pro+5G 名侦探柯南限定版、Reno6 Pro 5G、Reno6 5G 等。