OPPO Enco Free2i 真无线耳机发布：首发 399 元，42dB 降噪

IT之家 11 月 25 日消息，今晚 OPPO 正式发布了 Enco Free2i 真无线耳机。该产品采用入耳式设计，具有三麦克风主动降噪功能，提供高达 42dB 降噪深度。

这款耳机搭载耗时两年研发的个性化降噪技术，可以优化不同人因耳道大小、形状等因素造成的降噪偏差，提供“个性化降噪”功能。

这款耳机内置 10mm 聚合高分子镀钛振膜单元，三频均衡，高频清晰。产品具有特制音腔，并且在开启降噪模式后，依旧可以使用算法对音质进行补偿。

OPPO Enco Free2i 耳机搭载三核 ANC 主动降噪芯片，单边具有三颗麦克风，能够显著提升通话降噪能力。官方表示，在最大 25km/h 的风速下也能够清晰获取声音。耳机内置蓝牙 5.2 芯片，连接稳定，全链路延迟低至 94ms，耳机端延迟低至 47ms。音频方面，兼容 AAC、SBC 编码。

续航方面，OPPO Enco Free2i 本体续航可达 6.5 小时，配合充电盒可以续航 30 小时。充电盒采用白色的卵圆形，仅需 1.5 小时即可为耳机充满电。

IT之家了解到，OPPO Enco Free2i 真无线耳机支持 IP54 级别防尘防水，在设计过程中对耳机本体进行了大量的优化，充分保障佩戴的舒适度和操控的便利性。用户只需在耳机柄上双击、长按或滑动，即可触发对应操作，且均可自定义操控方式。

IT之家获悉，OPPO Enco Free 2i 真无线降噪耳机零售价 499 元，首发到手价 399 元，目前已经开启预售，将于 12 月 3 日 10:00 开售。