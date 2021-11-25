管理风格引众人反对，大众再次开会讨论 CEO 迪斯去留

11 月 25 日消息，据路透社报道，日前大众集团最高委员会召开了一次会议，再次就其 CEO 赫伯特・迪斯的去留做了讨论，但并未得出确切结果。

消息人士表示，迪斯此前发表的裁员言论使他已经成为大众内部的众矢之的。工人权利是德国工人联合会关注的重点话题，因此即使迪斯的本意是指出大众加速电气化转型可能会面临的局面，但依旧刺痛了工人联合会敏感的神经。

▲ 大众 CEO 赫伯特・迪斯

除了裁员言论之外，迪斯在推动大众集团电气化转型中的种种改革举措也引起了大众内部不少反对的声音。此前大众工人联合会已经成立了委员会专门讨论迪斯的这种管理风格，但各方依旧没有得到一个合适的妥协结果。

迪斯作为大众集团电气化转型的代表人物，他的举步维艰实际上也是大众在电气化的这条路上的艰难转型。

一、委员会仍将继续讨论 大众品牌 CEO 或将取代迪斯

此前大众的工人联合会已经向迪斯喊话称，如果迪斯在电气化转型的这个过程中不能处理好劳工关系的话，那么迪斯本人可能会首先失去自己的饭碗。

日前工人联合会主席 Daniela Cavallo 和大股东保时捷和 Piech 家族的代表再次聚首，并就迪斯的去留问题又进行了新一轮的讨论。消息人士称，最终结果可能取决于迪斯是否同意改变他的管理风格。

此外，知情人士表示委员会可能会将最后的讨论决议作为一揽子计划的一部分提出。这个计划会包括宣布新的董事会成员、员工工作前景的细节以及大众集团的投资计划等。

据某德国媒体报道，如果最终迪斯下台，那么大众品牌首席执行官 Ralf Brandstaetter 可能会接手迪斯成为下一任 CEO。

▲ 大众品牌执行官 Ralf Brandstaetter

去年 7 月，Ralf Brandstaetter 正式取代迪斯，担任大众品牌首席执行官。那次接棒之后，迪斯不再身兼两职，这也意味着他在去年就已经放弃了对该公司最为重要的乘用车品牌的直接控制权。

二、大众电气化艰难前行 受缺芯潮影响销量下滑

随着碳中和和碳达峰逐渐成为全球的关切，新能源汽车市场在这几年迅猛发展，不少传统车企已经在积极转型，拥抱新的发展潮流。

但最为传统车企中的大牌选手，大众的电气化转型却不怎么顺利。

实际上，大众的电动化转型启动在传统车企中并不晚，并且很早就开始研发了 MEB 纯电平台，但到现在成果却并不是很明显。

此外，大众的沃尔夫斯堡工厂目前是世界上最大的制造工厂，拥有 2 万多名员工，过去 10 年平均每年生产约 78 万辆汽车。大众汽车近期向外界表示，特斯拉等德国汽车市场新进竞争者确实促使了大众汽车加快对其沃尔夫斯堡工厂转型为生产电动汽车的计划。

但目前大众的沃尔夫斯堡工厂并未开始生产电动汽车，而且受到芯片短缺影响，它今年还可能面临历史最低产量的窘境。

▲ 大众沃尔夫斯堡工厂

大众汽车在 10 月时还表示将削减沃尔夫斯堡工厂 10 月前两周的工作时间，并将只运行一条装配线，生产高尔夫、途安、途观等车型。

实际上大众汽车也有推出旗舰电动汽车 Trinity 的计划，但直到 2026 年才会在沃尔夫斯堡工厂开始生产，与特斯拉和一众中国新能源汽车企业相比，这显然太慢了。

另一方面，今年由于受芯片短缺影响，大众的销量已经出现了滑坡，现在它的局面的确有些屋漏偏逢连夜雨之意。

前三季度大众集团在中国市场交付了 255 万辆新车，同比下降 4.1%。其今年前三季度在华销量的具体情况为：奥迪销量为 56.36 万辆，同比增长 9.9%，保时捷销量为 6.98 万辆，同比增长 11%。但大众品牌汽车销量下降了 5%，销量不足 186 万辆，而斯柯达的销量也同比下降了 58%，交付量骤降至 5.27 万辆。

结语：大众电气化转型何去何从？

从大众集团内部多次召开的“迪斯去留会”中，我们得以窥见其背后错综复杂的利益交锋 —— 迪斯屡屡碰壁的背后，其实也是大众集团内部各种派别在推动电气化转型过程中的利益冲突。

电气化成为未来汽车转型的一个重要方向已经得到了各界的共识，大众作为传统车企中王牌选手，终究会以什么样的姿态去面对这场势在必行的改革，也许不是一个迪斯的去或留可以回答的。