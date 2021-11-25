升级为 B2B，京东将关停跨境 B2C 平台 JOYBUY 英文站与俄文站

IT之家 11 月 25 日消息，京东旗下跨境电商出口平台 JOYBUY 今晚发布公告称，为了帮助更多的中国企业和中国品牌在海外拓展跨境业务，JOYBUY 将升级为跨境 B2B 交易和服务平台，更好地服务于全球买、卖家。

通知指出，JOYBUY 称将于 2021 年 12 月 9 日停止英文站 www.joybuy.com 和俄文站 www.jd.ru 现有业务的运营，并将依据与商家的协议终止和商家在 JOYBUY 网站的合作。

JOYBUY 特别指出，此次解除合作仅针对 JOYBUY 平台线上交易业务，不影响商家在三方平台的销售。

对于平台上仍存在的未完成订单，京东要求商家在通知发布后的三日内就该类状态的订单与用户沟通取消订单或发货。系统将于 11 月 27 日对所有未操作订单进行统一取消；对于已履约但仍在售后期的订单，JOYBUY 呼吁商家按照平台规则提供售后服务，必要时，平台将联络商家协调解决订单问题。

IT之家获悉，京东国际已打通了航空运输、海外仓储和末端配送的全链路。数据显示，截至 2021 年上半年，在全球拥有约 50 个保税仓库及海外仓库，覆盖美国、英国、德国、印尼等国家，总管理面积逾 50 万平方米。未来，京东还计划在欧洲建立大件仓和逆向处置中心。