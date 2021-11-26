日产：计划到 2030 年扩大电动汽车销量占比过半

IT之家 11 月 26 日消息，据日经中文网报道，日产汽车将在 2030 年之前将包括纯电动汽车（EV）和混合动力汽车（HV）在内的电动车销售比例提高到 50%。从细分市场目标来看，日产希望届时在欧洲市场计划将电动车的比例扩大至 80%，在中国扩大至 50% 左右。

2020 年度，电动汽车在日产的全球销量中占比 1 成。中国仅为 2%，欧洲也只有 10%。日产将以这两个强化环保规定的地区为中心，加紧推进电动化。对日产来说，中国是 2020 年度销量达到 145 万辆的最大市场。欧洲销量为 39 万辆，两个地区的销量占全球的 50%。

在具体的计划方面，日产计划将欧洲唯一的生产基地、英国工厂转型为电动汽车专用工厂。为了一条生产线能够同时生产纯电动和混动车，将对该工厂进行改建。

IT之家了解到，日产在 2010 年推出了第一代聆风（Leaf），是与特斯拉 Roadster 同期的电动汽车“行业先驱”。不过当时日产判断电动车续航、充电设备都不成熟，后续逐渐将资源投向混动车路线。在 2020 年，日产的电动车份额仅占全球总销量的 4%。

丰田汽车此前已经表态将在新能源车电池领域投资 1.5 万亿日元，计划在 2030 年全球卖出 200 万辆电动车和燃料电池汽车。大众集团也喊出了 2025 年前投资 350 亿欧元的转型计划，目标也是在 2030 年使得电动车销量占到总数过半。更为激进的戴姆勒、通用汽车、本田已经在计划退出所有内燃机引擎汽车的销售，包括混动型汽车。