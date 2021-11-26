星际飞船发射塔即将收尾，SpaceX 有望下月测试星际飞船

11 月 26 日消息，SpaceX 首座星际飞船发射塔建造工作已经进入收尾阶段，公司有望在下月开始对星际飞船发射系统进行测试。

巨型机械臂

过去两周内，SpaceX 为发射塔的巨型机械臂安装可上下移动的滑轮系统，在发射塔布设吊装机械臂的钢缆。到 11 月 9 日，技术人员已经将钢缆固定在巨型机械臂上，能够承受巨型机械臂的巨大重量。

但 SpaceX 目前还没有完全安装好机械臂，用于将机械臂上下移动的钢缆仍然处于松弛状态。一切完成后，技术人员会对机械臂本身进行调试，确保其液压、电气和机械系统都能正常运行。

未来，这些巨型机械臂将用于抓取、提升和安装超级重型助推器，并堆叠组装星际飞船，SpaceX 还计划用机械臂在半空中回收助推器和星际飞船。

快速连接臂

除了巨型机械臂之外，最近 SpaceX 还基本安装完成位于发射塔中间部位的快速断开臂。快速断开臂旨在为星际飞船提供燃料，并从顶部稳定超级重型助推器。其能够左右开合上下移动，能够在火箭发射期间迅速打开，并在发射塔捕获助推器或堆叠星际飞船系统时为巨型机械臂的移动腾出空间。上周，SpaceX 技术人员将一千多米的绝缘钢管从快速断开臂连接到发射台的推进剂储罐。11 月 23 日，SpaceX 安装完成能连接到星际飞船的快速断开机构。

目前，快速断开臂还需要安装一些小驱动器，并通过各种管线与发射台完全连通。

轨道发射台

此外，SpaceX 还对圆形轨道发射台进行了多次测试。这个巨大钢结构位于发射塔底部。星际飞船系统测试和升空前会坐落在轨道发射台上。发射台还将为星际飞船系统提供数千吨推进剂。11 月 21 日，SpaceX 对发射台完成第一次测试，似乎释放出了一种未知气体。这很有可能是对助推器所有 20 部外圈猛禽发动机进行气体供应的基架进行首次同时测试，超级重型助推器的猛禽发动机在发射时将依赖发射台的气体供应点火。每部猛禽发动机都有一个小的连接和快速断开机构，这可能是有史以来结构最复杂的火箭发射台。

11 月 22 日，技术人员还首次启动安装在轨道发射台上的快速断开装置。为防止为猛禽发动机输送燃料的快速断开装置部件在每次火箭发射时被焚毁，这一装置需要在火箭升空前迅速远离超级重型助推器。

猛禽发动机全速推进时会产生温度高达几千度的羽流，连接到 20 部猛禽发动机的发射台机构中都有一个保护罩，确保在火箭发射瞬间能及时关闭。

在过去一周的时间内，SpaceX 公司还开始在发射台安装相应管道，周围可能组装喷淋系统，有助于在火箭点火和升空时降温减噪。

当首座星际飞船发射台建造完成之后，只要输送完成液态甲烷，星际飞船系统就能正式开始测试。