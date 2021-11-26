下游年前备货致供应吃紧，碳酸锂价格连续突破 20 万元/吨

11 月 25 日，上海有色网数据显示，电池级碳酸锂价格连续 3 日突破 20 万元/吨，同比增长 359.8%。根据国泰君安测算，预计至今年底、明年初，电池级碳酸锂价格或将达到 25 万元/吨。

另据生意社数据显示，截至 11 月 22 日，电池级碳酸锂报价 19.94 万元/吨；而今年 8 月 22 日，电池级碳酸锂主流成交价格集中在 10.56 万元/吨左右，短短 3 个月时间，价格上涨 87.05%。

国泰君安认为，锂行业第三次涨价的背后原因主要还是正极材料厂受限电影响，需求短期受到扰动，供给紧张将会是最近一两年的主题。而涨价的核心原因是年前的备货 —— 短期来看市场上货还是很少，正极材料厂备货基本在半个月左右，Q4 青海盐湖供给也会下滑；加之春节后物流会停，这也意味着两周的库存很危险，所以电池厂商一定会有节前备货的情况。

而随着下游需求持续旺盛，上游也在不断扩产以满足需求。11 月 16 日，盐湖提锂龙头企业西藏珠峰资源股份有限公司与阿根廷共和国萨尔塔省政府签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。该协议的签署标志着西藏珠峰在阿根廷规划总投资额 17 亿美元 (约合人民币 108 亿) 两个盐湖开发项目启动。

协议约定，西藏珠峰及下属公司将于 2022 年向阿根廷投资约 7 亿美元 (约合人民币 44.65 亿元)，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产 5 万吨碳酸锂产品的产能，项目计划在 2021 年底前开工建设，预计在 2022 年底前竣工。