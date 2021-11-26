神秘新系统 Ocean 概念视频曝光：Note、影像专业化设计明显

IT之家 11 月 26 日消息，今天上午，@数码闲聊站 放出了一则概念视频，据透露，该视频来自某设计师更新的 Ocean 系统，视频虽然只有短暂的 18 秒，但仍放出了不少重磅信息，比如全新的 Note（笔记本）设计和拍摄界面。

据 @数码闲聊站 爆料，新的 Note 设计上使用了一些好玩的元素进行排版，拍摄界面 UI 使用了明黄色辅助线，对焦环边上还出现了调节刻度，手指点划可以实现首屏快捷操作，新系统 UX 变动还蛮大。从视频里的 Note 和拍摄界面设计来看，这套全新的系统更加强调专业化和生产力，非常适合喜欢创作的用户。

此外，设计师放出 Ocean 系统的 PPT 文档，同样也指向了「专业」这个关键词。

虽然爆料并未指出 Ocean 系统到底来自何方，但根据网上零散的消息来看，Ocean 系统很有可能就是 vivo OriginOS 2.0 版本，一年前，vivo 发布了全新手机系统 OriginOS，OriginOS 搭载了全新华容网格桌面网格体系，另外还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势等等，时隔一年时间，有传闻称 OriginOS 2.0 版本即将发布，相较于 1.0 版本，OriginOS 2.0 延续了“本原”理念，UX 迎来了明显的变动。

当然，上述一切都只是猜测，关于 Ocean 到底是何方神圣，还是静等官方消息吧！