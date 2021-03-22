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vivo NEX 3 升级 OriginOS：全新视觉、交互体验

2021/3/22 14:29:42 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 22 日消息 vivo NEX 3 今日迎来 Origin OS 系统更新，带来了全新的视觉、交互体验。

OriginOS 于 2020 年 11 月 18 日在深圳发布，搭载了全新华容网格桌面网格体系，另外还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势等，通过原子组件简化了许多曾经繁琐的操作；交互上也给了用户充分的自由。在 UI 设计上也颇具创新性，系统内置有 Android 和 Origin 切换按钮，拥有两种不同风格的桌面。

IT之家了解到，OriginOS 第二批适配机型于 2021 年春节前开启公测，适配机型有：NEX 3、NEX 35G、iQOO Neo、vivo X30、vivo X30 Pro、iQOO Neo855E5 版；第三批将在 2021 年第二季度陆续开启公测，适配机型有：vivo X27、vivo X27 Pro、vivo X27 8G+128G、vivo S5 、vivo S1、vivo Z5x、vivo Z5 、iQOO Z1x、NEX 双屏版 、NEX/NEX 屏幕指纹版、vivo S6、vivo S1 Pro、 vivo Z6、vivo Z5、iQOO Z1、NEX S；

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关键词：OriginOS

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