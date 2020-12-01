OriginOS 正式开启内测招募：首批支持 5 款机型

IT之家 12 月 1 日消息 OriginOS 正式开启内测招募，首批涉及机型为 vivo 品牌的 X50、S7 和 NEX 3S，以及 iQOO 品牌的初代 iQOO 和 iQOO Neo3。

招募时间为 12 月 1 日 - 12 月 10 日，每个机型限 200 名，推送时间为 12 月 15 日，根据实际情况如有变化将会及时通知。

据 vivo 此前介绍，OriginOS 将在下一代 X 旗舰机型上首发。之后，第一批升级计划机型包括 X50、NEX 3S、iQOO5 等十余款机型，时间为 2021 年 1 月 31 日之前。第二批升级机型包括 X30、NEX 3、iQOO Neo 等更多机型，时间为春节前，其他机型升级计划后续将会陆续推出。

IT之家了解到，OriginOS 搭载了全新华容网格桌面网格体系，OriginOS 搭载了全新桌面网格体系，契合白银分割率，灵活自由地展现桌面每一个元素的魅力。你可以通过一个个基础单元便能创造出各种各样充满想象力的布局组合。另外还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势等。

OriginOS 支持天空视窗，将真实的自然现象带到了桌面，在这里，各种天气现象都收纳其中… 一片云层的形状、大小以及密度，都是模拟及采样了不同地区的上千种景别绘制出来。甚至，连云层的移动速度都会因风力大小而有不同的表现。

OriginOS 支持全新导航手势。不需要阅读复杂的引导，只通过点击操作，就能完成 26 种导航组合，几乎涵盖了主流的操作方式。不仅满足了原有的使用习惯，更为创造专属于你的手势组合提供了极大的想象空间。