奔驰预热超高效电动汽车 Vision EQXX：续航超 1000 公里，明年 1 月推出

IT之家 11 月 26 日消息，梅赛德斯-奔驰宣布，Vision EQXX 概念车将于 2022 年 1 月 3 日首发亮相，考虑到这个日期，最有可能是在 CES 上亮相。

戴姆勒集团研究部和梅赛德斯-奔驰汽车公司的首席运营官 Markus Schäfer 在 LinkedIn 上宣布了这一消息，并附上了一张预告图片。他认为，电动汽车的进展必须“要更快”，这就是为什么梅赛德斯-奔驰为自己的 Vision EQXX 设定了一个更加宏大的目标。

奔驰称，Vision EQXX 将成为其有史以来制造的最高效的电动汽车，实际续航里程超过 1,000 公里。梅赛德斯-奔驰称，其目标是开发一种紧凑级的电动汽车，在实际道路条件下，一次电池充电可以行驶 1000 公里。

梅赛德斯-奔驰称，希望在正常公路速度下，每 100 公里的千瓦时能耗值达到个位数。考虑到目前在售的最高效的电动车 Model 3 RWD 的欧盟认证平均能耗为每 100 公里 14 千瓦时，实现每 100 公里低于 10 千瓦时是一个真正的大突破。

由于 Vision EQXX 被描述为“一个跨学科的技术项目”"，而不是一个简单的展示车，它将在实现个位数的能耗方面发挥很大的作用。

奔驰称，“我们正在仔细研究每一个效率构件，而不仅仅是关注个别元素。我们的项目团队特意进行了跨学科研究，由各自领域的专家组成。在 EQXX 中，能源效率、车辆概念开发、eDrive 系统集成、软件和设计正携手并进。而梅赛德斯-AMG 高性能动力系统也在其中”。

不言而喻，为了实现如此令人印象深刻的续航和效率等级，Vision EQXX 还必须在空气动力学方面表现出色。Schäfer 说，目标是超过 EQS 的 0.20 阻力系数，EQS 在这方面保持着量产车的记录。IT之家了解到，谈到 EQS，梅赛德斯还在努力将电池单元的能量密度比其目前的电动旗舰车型再提高 20%。