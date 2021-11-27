有用户直播、转播未获授权的体育赛事，快手发公告打击侵权盗版

IT之家 11 月 27 日消息，昨日，快手发布《关于打击侵权盗版的处罚公告》称，近期注意到很多创作者对体育赛事内容的分享极为热情，并进行赛事直播、转播等动作，如对篮球版权赛事 NBA 进行直播、转播。

快手表示，非常理解大家对体育运动的热爱，对此其致力于与版权方合作，通过版权授权等形式，给创作者提供直播或二次创作的空间，但对于未获授权的体育赛事的直播、转播等问题，平台也严厉打击。

IT之家了解到，公告显示，2021 年 10 月至今，快手平台共打击盗版直播内容 241 个，封禁帐号 4 个。