马斯克半身“雕像”标价 3220 美元，远超马云、乔布斯同款售价

11 月 27 日消息，据外媒报道，总部位于俄罗斯的豪华配件公司 Caviar 正在销售特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）8 英寸（约 20 厘米）高的半身像。该公司表示，这些半身像是熔化特斯拉电动汽车部件后铸成的。

▲ 在豪华配件公司 Caviar 的网站上，马斯克半身像售价 3220 美元

然而，许多人认为，这些半身像与这位世界首富几乎没有任何相似之处。Caviar 通常以生产豪华智能手机闻名于世，包括使用黄金、皮革甚至大理石等材料。

在一份新闻稿中，Caviar 表示，作为限量版套装的一部分，他们总共熔铸了 27 个马斯克半身像。该公司称，每个半身像的售价为 2700 美元，但该公司网站上列出的售价为 3220 美元。

Caviar 创始人谢尔盖・基托夫（Sergey Kitov）在新闻稿中写道：“这些新产品体现了马斯克的灵魂，因此，它们将为未来的主人带来这位杰出人物所拥有的成功和创造力。”

Caviar 营销主管德米特里・斯托利亚洛夫（Dmitrey Stoliarov）称，半身像的材料来自一辆蓝色特斯拉 Model 3 的金属部件，比如引擎盖、车门和其他面板等，这款车型在俄罗斯的起售价约为 5.8 万美元。

他还补充说，这些马斯克的半身像原型是 Caviar 聘请 3D 艺术家精心制作的，“而不是从互联网上下载的照片”。半身像建在黑色大理石基座上，基座上有两块双镀金牌，上面分别刻有马斯克的全名以及半身像的序列号。

当被问及半身像设计与马斯克外貌之间的差异时，斯托利亚洛夫说：“我们的艺术家并没有追求创造摄影精确度的目标。他们创造了一个发明家的形象，他的所有成就和发明都体现在这个形象中。”

▲ 左侧为马斯克参观特斯拉工厂时发表讲话时的场景，右侧是 Caviar 熔铸的半身像

至于到目前为止已经售出了多少个半身像，斯托利亚洛夫说，销售才刚刚开始。

Caviar 表示，该公司还在销售由特斯拉汽车零部件制成的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Max，起价为每件 5600 美元。这些设计的右上角都有马斯克的肖像，上面刻着提取自特斯拉电池中的铜制成的雕刻。

Caviar 强调称，全球只有 99 部这样的手机可买。

▲ 带有马斯克肖像的 iPhone，起售价为 5600 美元

手机设计和半身像都是 Caviar 公司 Visionaries 系列的一部分，其中还包括阿里巴巴创始人马云和已故苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）的半身像，售价分别为 1990 美元和 1680 美元。这些半身像是由镀镍黄铜制成的。

斯托利亚洛夫说：“我们希望我们的客户能看到马斯克或乔布斯的半身像和他们定制的 iPhone，每天都能从他们的榜样中得到启发，并创造属于自己的未来。”