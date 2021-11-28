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科学家成功绘制出火星的浅层地下结构，发现其 30 亿年的历史

2021/11/28 9:16:15 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 28 日消息，NASA 火星探测器“洞察号”此前为研究人员提供了火星地下结构数据，让我们第一次详细了解这颗红色行星的地壳、地幔和地核。然而，该数据并不完备。

近日，一组科学家通过聆听火星风，创造出第一张关于火星表面正下方的详细图像，展示了其 30 亿年的历史。

更准确地说，他们分析了洞察号安装的地震仪收集的环境噪声（在没有地震的情况下）。在地球上，这种环境噪声是由海洋、人类活动和风产生的，但火星上只有最后一种。

作为火星地震服务的一部分，瑞士地震局（SED）和苏黎世联邦理工学院一直在定期分析地震仪收集的数据。在过去的几年里，SED 能够开发出分析环境噪声数据的方法来定义地球上的地质结构，而这些技术就是他们对来自洞察号的数据使用的技术。

根据该工具收集的数据，洞察号着陆点的下方三米是沙子，接下来的 20 米是松散的物质，特别是陨石撞击裂开的火山岩。在沙子和岩石下面是熔岩流，被沉积物分隔开，这些沉积物是火星经历寒冷和干燥条件时形成的。研究人员认为，最上面的熔岩流是在大约 17 亿年前沉积的，而最深的熔岩流是在 36 亿年前沉积的，当时火星上的火山活动要多得多。

IT之家了解到，该研究成果已发表于《Nature》，它证明了调查地球的技术也可以在火星上工作，为我们提供有关这颗红色星球的更多信息，使其有朝一日可能成为人类的第二个家。

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关键词：火星NASA

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