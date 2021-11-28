王腾：小米一直在寻求线下新模式，不依靠门店推销取胜

IT之家 11 月 28 日消息，小米公司 Redmi 产品总监王腾近日一直在小米多地的小米门店进行探访巡查，不断跟小米之家的伙伴们学习和讨教。也正因此，他在这个过程中透露出了一些关于小米线下和运营的信息。

王腾今日发文称，由于手机总体市场规模的萎缩，同时伴随着 shopping mall 的兴起，线下通讯一条街的生意越来越差，店铺相比三年前有近一半已经倒闭。

他表示，小米一直在寻求一种线下经营的新模式，不再依靠给店面高毛利通过门店销售人员的推销取胜，而是凭借获取用户的信任来销售，因此在同行倒闭的同时开了更多小米之家。

小米一直在寻求用一种新模式做线下，不再是依靠给店面高毛利，靠门店销售人员的推销取胜，而是靠标准化的形象、服务，厚道的定价，获取用户的信任来销售。压缩单产品的利润，通过提升单店销量、丰富的多产品组合为门店提供健康发展的毛利，我们的单店销量一般都是远高于周边友商。目标就是用行业最极致的效率给用户最好的用户体验，正是因为这样，我们才能在整体通讯街店面越来越少的情况下，开了更多的小米之家。

此外，他还表示，线下售后网点的服务将进一步增强。

对此，有网友表示街上部分店似乎是在搬迁，而他则确定地表示是倒闭了，但小米之家关门肯定是换址优化。

IT之家了解到，小米 51 家新店于 11 月 27 日在河南同时开业，对于卢伟冰此前提出的“ 2-3 年内实现达到 3 万家门店”的新目标更进一步。