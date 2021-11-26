兆易创新：NOR Flash 供给紧张至少持续到明年上半年

IT之家 11 月 26 日消息，有投资者在投资者互动平台提问：兆易创新产品渠道端价格有所松动，加上境外竞争对手产能的逐渐恢复。所以想了解就目前来讲，兆易创新四季度的产品交付量相较三季度是持平还是下降了？

11 月 26 日，兆易创新 (603986.SH) 在投资者互动平台表示，现货市场的价格情况并不在所关注的链条上。兆易创新 NOR Flash 今年四季度以及明年的景气度还是很乐观，供给还是处于非常紧张的状况，紧张状况至少会持续到明年上半年。

同时其补充到，整体看到，兆易创新 MCU 产品持续到明年的需求还是超过供给，供需关系上还是供不应求，并会持续到明年。

兆易创新为国内存储的龙头企业, 主营业务包括存储器, 微处理器以及传感器等。产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子以及工业控制设备。

据了解，在汽车这一市场，其产品已经多家企业采用。今日，兆易创新在投资者平台上表示，兆易创新 GD25 车规级存储全系列产品已在多家汽车企业批量采用，主要应用于车载辅助驾驶系统、车载通讯系统、车载信息及娱乐系统、电池管理系统等。MCU 产品除在汽车后装市场的已有应用外，正稳步进入车规市场，积极拓展在汽车领域应用。