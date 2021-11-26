上海贝岭推出 16Mbps 高速 485 芯片

11 月 26 日，上海贝岭官微中发布消息称，公司推出 16Mbps 高速 485 芯片。

随着通信、工控、智能家居等领域的快速发展，很多应用中 RS-485 网络数据交换量大，传输速率快。上海贝岭高速 485 芯片 BL1590 速率可达 16Mpbs，响应速度快，可以满足行业对高速通讯的需求。BL1590 适用于需要高速 485 数据传输的应用领域，如通信、工控、智能家居、灯光控制等。

据了解，上海贝岭的集成电路业务主要包括电源管理、智能计量及 SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度 ADC 等 5 大产品领域，主要目标市场为智能电表、手机、电视、安防、电脑外设、高端及便携式医疗设备、工控设备等各类工业及消费电子产品领域。

在超强景气周期下，上海贝岭上半年实现营收 10.19 亿元，同比增加 87.19%；实现归母净利润 3.92 亿元，同比增长 337.22%；扣非净利润 1.99 亿元，同比上升 170.89%。

在当前芯片需求增加、供应紧张、价格不断上涨的市场行情下，上海贝岭凭借丰富的电源管理产品种类、相对稳定的产能保证，使得上海贝岭电源管理产品在原有市场的基础上持续扩大份额，上半年销售额较去年同期增长约 105%，并且不断进入新领域、获得新客户，保障了公司市场份额和行业地位的持续提升。子公司南京微盟和岭芯电源管理业务营收、毛利率持续提升。