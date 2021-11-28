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哈萨克斯坦已成为全球第二大加密货币矿场，近期该国电网压力激增

2021/11/28 18:49:33 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 28 日消息，据外媒金融时报消息，近日哈萨克斯坦正面临着电力短缺的情况，原因是中国加密货币矿工的涌入。随着中国全面打击加密货币挖矿行为，许多矿场老板们选择将设备转移至哈萨克斯坦。统计数据显示，2021 年以来，该国用电量上涨了大约 8 个百分点。在此前，该国用电量的年增长率仅为 1-2%。

根据剑桥大学的数据，目前哈萨克斯坦已经成为全球第二大加密货币开采地，仅次于美国。

▲ 图片来自 Shutterstock

2021 年 10 月，哈萨克斯坦最重要的三个燃煤发电厂面临紧急关闭的风险，原因是用电压力大。Coindesk 报道称，该国能源部将限制矿场在两年内使用超过 100 兆瓦（MW）功率，但后来又对合法矿工取消了这一限制。

哈萨克斯坦电网运营公司 KEGOC 还警告称，只允许向 50 家政府注册的加密货币矿场供应电力，以帮助缓解用电紧张的问题。该国官员称，近期电网压力大的原因，是非法矿工数量的增加。专家预计，没有注册的非法矿场，消耗了大约 1200 兆瓦的电力。

IT之家了解到，从 2022 年开始，哈萨克斯坦将开始向合法矿工征收额外费用，每千瓦时约合 0.0023 美元（约 1 分钱）。短期内，该国需要依赖俄罗斯能源公司 Inter RAO 提供一部分电力，以便顺利度过冬天。

其它国家方面，伊朗也有针对加密货币挖矿的限制措施，该国在 5 月宣布禁止加密货币开采 4 个月，以缓解电力短缺。美国方面，矿工们正大量迁移到得克萨斯州，因为当地有着更低的电价以及宽松的法规。专家预计矿场对电力的需求将超过 5000 兆瓦，这同样会对当地电网造成不小的压力。

提醒投资有风险，入市需谨慎。数字货币投资存在较大的风险与不可预知性，本文不构成任何形式的投资鼓励和建议。

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关键词：挖矿加密货币哈萨克斯坦

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