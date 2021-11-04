东莞清溪查处一起虚拟货币“挖矿”：查获挖矿机 260 多台，涉嫌违法用电行为

IT之家 11 月 4 日消息，据清溪在线发布，近期，东莞市部分镇街在分租式厂房中发现有企业利用电脑及显卡回收业务实施虚拟货币挖矿行为，上述行为未办理节能审查，涉嫌违反《中华人民共和国节约能源法》，其中清溪在两处场所共查获挖矿机 260 多台。

清溪镇经济发展局、公安、供电等部门介入调查后发现，晏某在 9 月份用电约 6 万度，10 月份用电 12 万多度，此举严重扰乱了正常的用电秩序。据了解，晏某主要业务是回收旧的挖矿机和二手电脑显卡，用于自己挖矿及贩卖矿机。

目前在三中村、土桥村共发现挖矿机超过 260 台。根据东莞市有序用电工作专班工作部署，接下来，清溪镇经济发展局将牵头联合多部门强化巡查和执法工作，全面落实属地监管责任，对辖区内分租式厂房等场所进行全面排查，对未办理节能审查审批手续的虚拟货币挖矿行为要坚决予以查处，该暂停用电的立即停止用电，该移交公安机关的进行移交，该追究刑事责任的予以追究刑事责任，坚决打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

IT之家获悉，一项最新研究显示，比特币挖矿每年消耗约 91 太瓦时 (万亿瓦时) 的电力，相当于全球电力消费总量的约 0.5%，这超过了 550 万人口的芬兰的用电量，是 Google 全球业务用电量的七倍多。过去 5 年间，比特币挖矿的耗电量增长了 10 倍。而现在，每开采一枚比特币大约需要一个普通家庭 13 年的用电量。