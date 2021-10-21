整治虚拟货币“挖矿”活动，发改委向社会征求产业结构调整意见

IT之家 10 月 21 日消息，按照整治虚拟货币“挖矿”活动有关工作部署，国家发展改革委今日下发通知，拟对《产业结构调整指导目录（2019 年本）》进行修改，现向社会公开征求意见。

IT之家了解到，此次公开征求意见的时间为 2021 年 10 月 21 日至 2021 年 11 月 21 日，有关单位和社会各界人士可通过以下 4 种途径和方式提出反馈意见。

1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网（http://www.moj.gov.cn、http://www.chinalaw.gov.cn），进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见建议。

2.登录国家发展改革委门户网站（http://www.ndrc.gov.cn）首页“互动交流”版块，进入“意见征求”专栏，提出意见建议。

3.电子邮件：[email protected]。

4.通信地址：北京市西城区月坛南街 38 号国家发展改革委产业司，邮政编码：100824。

今年 10 月 8 日，国家发展改革委就《市场准入负面清单（2021 年版）》向社会公开征求意见，而此次《市场准入负面清单清单（2021 年版）》列有禁止准入事项 6 项，许可准入事项 111 项，共计 117 项，相比《市场准入负面清单（2020 年版）》减少 6 项。其中，虚拟货币“挖矿”活动被列入淘汰类“一、落后生产工艺装备”。

据介绍，市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。