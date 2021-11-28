山东累计开通 10 万 5G 基站：16 县市城区续覆盖，乡镇镇区达 100% 覆盖

IT之家 11 月 28 日消息，据新华社，山东省第 10 万个 5G 基站开通仪式今日在济南泉城广场举行，省委副书记、省长周乃翔出席仪式并宣布山东省第 10 万个 5G 基站在章丘开通。

据官方介绍，目前山东 16 个市的市区及县城城区均已实现 5G 网络连续覆盖，乡镇镇区 5G 覆盖比例达到 100%，交通枢纽、重点高校、医院、大型商超、5A 级景区、经济园区等人流量集中的重点场景已实现针对性覆盖，乡镇镇区 5G 覆盖比例已达到 100%。

此外，山东 5G 终端用户数目前已达到 2919.3 万户，已在 15 个行业打造 142 个 5G 示范应用标杆，累计培育 233 个 5G 产业试点示范项目，例如青岛港建设的 5G 智慧港口，实现岸桥吊、龙门吊控制操作的远程化、自动化和智能化；国网山东电力打造的省域 5G 电力示范网，累计接入电力 5G 终端 7000 余套，应用基站超过 7 万座。

按照《山东省信息通信业“十四五”发展规划》，到 2025 年底，山东将开通 5G 基站 25 万个以上，实现 5G、千兆光网在全省城市、乡镇和行政村普遍覆盖，千兆城市数量不少于 5 个，为数字强省建设提供更有力支撑。

IT之家曾报道，工信部还宣布目前中国已建成 5G 基站超过 115 万个，占全球 70% 以上，是全球规模最大、技术最先进的 5G 独立组网网络，全国所有地级市城区、超过 97% 的县城城区和 40% 的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖；5G 终端用户达到 4.5 亿户，占全球 80% 以上。