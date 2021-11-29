B站宣布弹幕总量破 100 亿，2021 年度弹幕为“破防了”

IT之家 11 月 29 日消息，今日，B站与中国社会科学院、人民文学出版社联合发布 2021 年度弹幕“破防了”。

据介绍，今年的B站年度弹幕“破防了”本为游戏术语，意为使用特殊物理伤害突破了防御。在互联网语境中，“破防了”一词有了更丰富的含义，常用于表示心理防线被突破后，产生不可抑制的震动。

在“破防了”表达的情绪中，既有年轻人对个人情绪的表达，也有对社会事件的共鸣。

无论是被影视动画中某句台词戳中泪点，或是在饥肠辘辘时被一个美食视频暴击，或是被奥运健儿的拼搏瞬间所鼓舞，亦或是与一个个承载时代记忆的名字告别，只要用户产生了情感震动，都可以发上一条“破防了”的弹幕来表达共鸣。

哔哩哔哩还称，作为一种即时性互动方式，弹幕直观地呈现了观众对特定内容的反应，由此衍生的弹幕文化，也记录了年轻群体及时代的变迁。随着用户及内容的增长，在B站年度弹幕发布前夕，B站弹幕累计总数已突破 100 亿。

IT之家了解到，哔哩哔哩还在此前公布了第三季度财报，第三季度B站月均活跃用户达 2.67 亿，同比增长 35%；日均活跃用户达 7200 万，同比增长 35%。

第三季度季度，B站月均付费用户同比增长 59%，达 2400 万，付费率提升至 8.9%，其中，“大会员”数量再创新高，达 1820 万，同比增长 42%。